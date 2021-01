Nancy Pelosi pide al jefe del Pentágono que Donald Trump no acceda a los códigos nucleares: "Está desequilibrado"

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha contactado con el general Mark Milley, jefe del Pentágono, para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use códigos nucleares en las próximas dos semanas que le quedan de mandato: "La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa", indicaba.

"Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear", ha indicado en un comunicado la líder de los demócratas en el Congreso. Los 'códigos nucleares' son aquellos que permiten al presidente de Estados Unidos tener control total sobre el ordenamiento del uso de armas nucleares.

¿Nuevo 'impeachment'?

Además, Pelosi ha indicado que actuará en caso de que el mandatario no renuncie de su cargo voluntariamente, por lo que la presión para que el Congreso inicie el segundo proceso de destitución contra Trump pocos días antes de que abandone la Casa Blanca, a través de un 'impeachment' o juicio político, se produce mientras Pelosi espera la respuesta del vicepresidente, Mike Pence, sobre si invocará la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense para apartar al presidente de su cargo.

En el comunicado emitido, la presidenta de la Cámara baja también indicaba que se debe hacer "todo lo posible por proteger a los estadounidenses de este asalto insensato contra nuestro país y nuestra democracia", tras los altercados producido el pasado miércoles 6 de enero por cientos de personas que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos y ocuparon el edificio para impedir que el Congreso ratificase los votos que daban la victoria electoral al demócrata Joe Biden.

5 fallecidos en el asalto al Capitolio

Un asalto en el que han fallecido cinco personas, entre las que se encontraba un agente en el enfrentamiento a los seguidores que el propio Trump había alentado horas antes. Pelosi ha ordenado izar las banderas a media asta en el Capitolio en recuerdo del agente de Policía que murió tras el asalto.