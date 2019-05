Las mulas murcianas que sirven a la OTAN en la guerra

"Se me pusieron los pelos de punta cuando las vi", reconoce Antonio Ruiz Rojo, criador de los animales. Se tratan de unas mulas murcianas, reclutadas por el ejército alemán para participar en las guerras de Afganistán y el Kosovo.

Antonio nunca imaginó volver a verlas: "Apenas me lo creí cuando me dijeron que se las llevaban a la guerra", recuerda este hombre murciano. Ni mucho menos llegó a pensar que sus mulas llegaran a ser reconocidas internacionalmente por la OTAN. "Me dieron escalofríos", confiesa.

La genética de las mulas les hace ser animales robustos y dóciles, lo que les hace hace ser imprescindibles para las brigadas de infantería de montaña. "Ellas llegan a cualquier camino donde ningún humano puede acceder", explica Carlos Trincado, Subteniente del Ejército de Tierra.

Estos equinos son imprescindibles para transportar los víveres y la munición de los soldados, lo que les convierte una parte esencial del ejército.

