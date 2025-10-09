Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Susan Kendall Newman, actriz y productora, hija de Paul Newman, a los 72 años

La familia confirma ahora el fallecimiento, ocurrido el 2 de agosto, por complicaciones derivadas de problemas de salud crónicos.

Susan Kendall Newman

Susan Kendall Newman, actriz y productora, hija de Paul Newman y su primera esposa, Jacqueline Witte, ha muerto a los 72 años a causa de complicaciones ligadas a problemas de salud crónicos. Aunque el deceso se produjo el 2 de agosto, la familia ha decidido comunicarlo ahora, según avanzó The Hollywood Reporter.

Criada entre sets y bambalinas, Susan Kendall Newman se hizo un hueco propio en el cine estadounidense de los 70. Su papel más reconocido llegó con ‘I Wanna Hold Your Hand’ (‘Locos por ellos’, 1978), la ópera prima de Robert Zemeckis, un retrato frenético de la beatlemanía. Antes, había participado en ‘Slap Shot’ (‘El castañazo’, 1977), comedia deportiva protagonizada por su padre, y en ‘A Wedding’ (‘Un día de boda’, 1978) de Robert Altman.

El paso a la producción le abrió otra etapa: su trabajo en el telefilme ‘The Shadow Box’ (‘La caja oscura’, 1980), que estuvo dirigido por Paul Newman y con Joanne Woodward como protagonista, le valió una nominación al Emmy como mejor especial dramático.

También fue nominada al Grammy en la categoría de mejor álbum habladopara niños gracias a una serie de audiolibros de clásicos.

Compromiso público y prevención de adicciones

El año 1980 marcó un giro decisivo. Tras la muerte por sobredosis de su hermano Scott, se incorporó a la Fundación Scott Newman, creada por su padre para la prevención del abuso de drogas. Desde entonces, Susan se convirtió en experta y divulgadora, testificando ante el Congreso de Estados Unidos y participando como ponente en el Centro Betty Ford, además de universidades, hospitales y entidades comunitarias.

Más allá de su activismo, fue presidenta de la Fundación de la Industria del Entretenimiento y fundó una consultora dedicada a asesorar a agencias públicas, corporaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en programas de prevención, campañas de sensibilización y estrategias de recaudación de fondos.

Alejada del foco mediático en sus últimos años, dejó una trayectoria transversal que unió interpretación, producción y trabajo social, con un hilo conductor claro: proteger y acompañar a quienes afrontan problemas de adicciones. La decisión de la familia de comunicar su muerte semanas después encaja con ese perfil reservado que siempre cultivó.

