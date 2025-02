Muere Soufiane ElBahri, el famoso influencer del rey Mohamed VI, por "una repentina complicación"

El conocido influencer marroquí, Soufiane ElBahri, que era conocido por gestionar las páginas de actualidad del rey Mohammed VI de Marruecos y la familia real, ha muerto a los 34 años de edad. Ha fallecido a causa de "una repentina complicación", según han informado los medios locales.

Según la prensa marroquí, el influencer sufrió un ataque cardíaco en la noche del domingo en su domicilio familiar en Salé. La familia de Soufiane lo llevó rápidamente al hospital; sin embargo, los equipos médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida y solo pudieron certificar su fallecimiento.

Quién era Soufiane ElBahri

Soufiane ElBari se hizo popular por crear y gestionar, desde hace más de diez años, fotografías, detalles y curiosidades sobre el Rey Mohamed VI y el resto de la familia real marroquí. En un principio era un simple fan de la monarquía marroquí, de la cual se conocía todos los detalles sobre la vida de sus miembros. Con su trabajo en redes consiguió llamar la atención e incluso llegó a desarrollar relaciones de amistad con varios familiares del rey, como el príncipe Moulay Hicham, primo del monarca. En 2021 incluso llegó a ser invitado por el príncipe a su palacio en Rabat. Y al año siguiente comió con el príncipe en su domicilio familiar en Salé.

En sus publicaciones en redes, compartía detalles sobre la vida personal del monarca, como sus actividades oficiales, momentos privados, viajes, asuntos diplomáticos, encuentros personales... Todo esto le llevó a conseguir más de tres millones de seguidores en su página de Facebook 'Soufiane ElBahri'. Roi du Maroc Mohammed VI y más de un millón en su cuenta de Instagram. No obstante, el influencer no estuvo exento de polémica, sobre todo por parte de algunos sectores más conservadores que criticaban que este mostrara al rey en situaciones comprometidas, como la cita con los hermanos Azaitar.

Muere una influencer tras una cirugía estética

Denisse Reyes, una influencer mexicana conocida como "la reina de las nenis", murió tras someterse a una cirugía estética el pasado 26 de enero. Mientras se encontraba en el proceso de recuperación comenzó a sufrir síntomas graves hasta que finalmente sufrió un infarto que le provocó la muerte tres días después de la operación.

Presuntamente, la muerte la provocó un fármaco administrado por vía intravenosa por parte del presunto cirujano. Según han informado medios locales, el centro no contaba con la autorización para realizar el tratamiento estético, por lo que la familia llevará a cabo acciones legales contra la clínica.

La noticia del fallecimiento la transmitió la hermana de la joven, Massiel. "El día que me despedí de ti, te abracé, te dije 'nos vemos en Tampico' y no quería soltarte. Te dije: 'Cuídate mucho, por favor'. Fui señalada, regañada e incluso juzgada por mucha gente, pues siempre te apoyé en todo aunque no me pareciera buena idea".

