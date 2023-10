Muere Maya Villalobo, la española desaparecida en Israel tras los ataques terroristas de Hamás

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación confirma el fallecimiento de la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobo residente en Israel. Estaba desaparecida tras los ataques perpetrados por Hamás.

Maya Villalobo tenía 19 años y estaba realizando el servicio militar en Israel. La joven se encontraba en la base militar de Nahal Oz, muy cerca de la Franja de Gaza, desde donde Hamás lanzó su ataque masivo.

El Gobierno reitera "su más enérgica condena" del ataque terrorista de Hamas a Israel y expresa su más profundo pesar y todas sus "condolencias a la familia y allegados" por la muerte de la chica.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegura estar "consternado" por la noticia del fallecimiento de Maya Villalobo Sinvany. "Quiero trasladar mi más sincero pésame a su familia y amigos. El Gobierno de España reitera su más enérgica condena a los ataques de Hamas a Israel. Nada justifica un atentado terrorista", escribe en su cuenta de 'X' (antiguo Twitter).

Sin novedades del otro español desaparecido en Israel

Los ataques comenzaron el pasado sábado. El Gobierno confirmó más tarde que había dos españoles desaparecidos en Israel. Ahora, confirma el fallecimiento de Maya Villalobo, la joven de 19 años y cuyos familiares viven en Sevilla.

Por el momento, no hay novedades respecto al estado del otro español afectado, Iván Illarramendi Saizar, de 46 años y natural de Zarautz (Gipuzkoa), que residía en el kibutz Kissufim, también próximo a Gaza. En su caso, desapareció tras el ataque de Hamás junto a su mujer, de nacionalidad chilena.

Fletan aviones para los españoles atrapados en Israel

El Ministerio de Defensa anunció el envío de dos aviones A330 para traer a unos 500 españoles desplazados por turismo o trabajo a Israel. Uno de los aviones militares ya ha regresado con 200 ciudadanos y el segundo avión partió esta mañana hacia Tel Aviv.

"No estamos en un escenario de que haya ciudadanos que quieran dejar Israel, no hay constancia por nuestra parte y, por tanto, es un escenario que no se está planteando en este momento", decía la ministra Margarita Robles.

El primer avión del Ejército del Aire llegaba a Madrid con más de 200 españoles, ciudadanos de la Unión Europea y de terceros países residentes en España, que han sido evacuados desde Israel.

El segundo avión militar ya está en Tel Aviv

El segundo avión fletado por el Gobierno de España ya se encuentra en Tel Aviv, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para evacuar a los españoles tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio despegaba sobre las 7.00 horas de esta mañana desde Torrejón de Ardoz.