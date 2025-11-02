Al menos seis muertos en Ucrania, entre ellos dos niños, tras ataques rusos con misiles y drones

Al menos seis personas, entre ellas dos niños, han muerto la madrugada de este domingo en Ucrania durante una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones, según fuentes judiciales. La Fuerza Aérea ucraniana registró bombardeos con dos misiles balísticos Iskander-M y 79 drones, de los cuales las defensas antiaéreas lograron neutralizar 67.

"Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa. Seis personas murieron, incluidos dos niños", ha informado la Fiscalía General de Ucrania. En Dnipropetrovsk, un misil y un dron han impactado en una infraestructura civil de la localidad de Pishchanski, provocando la muerte de cuatro personas (dos de ellas menores de 11 y 14 años) y dejando al menos siete heridos.

En la región de Odesa, un ataque con drones durante la madrugada ha incendiado cinco camiones estacionados al aire libre en la ciudad portuaria de Izmail, en la frontera con Rumanía. Dos civiles han muerto y tres resultaron heridos. Las autoridades ucranianas han calificado los ataques como "otro crimen de guerra contra civiles cometido por las fuerzas armadas de la Federación Rusa".

Cortes de electricidad y nuevos ataques con drones

En la región de Zaporiyia, un ataque ruso ha dejado sin electricidad a unos 58.000 hogares, según ha informado el gobernador Ivan Fedorov. Moscú suele dirigir sus bombardeos contra hospitales, guarderías y edificios residenciales, y durante los inviernos ataca también instalaciones eléctricas para interrumpir el suministro de la población.

Mientras tanto, Ucrania ha reivindicado un ataque con drones contra un buque cisterna y una terminal petrolera en el puerto ruso de Tuapse, en el mar Negro. Los fragmentos de los drones han provocado un incendio en el petrolero, aunque la tripulación ha sido evacuada sin daños. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) asegura que el objetivo era "dañar la infraestructura energética rusa que financia la agresión contra Ucrania".

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que las defensas consiguieron interceptar 67 de los 79 drones y uno de los dos misiles lanzados por Rusia. Los aparatos, entre ellos una cincuentena de drones kamikaze Shahed, despegaron desde varias regiones rusas, incluidas Kursk, Oriol y Primorsko-Ajtarsk.

Un muerto y seis heridos en Bélgorod tras un ataque ucraniano

Al otro lado del frente, una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas en la región rusa de Bélgorod por la explosión de un dron ucraniano, según ha confirmado el gobernador Viacheslav Gladkov y recoge EFE. El ataque también ha dañado un vehículo.

Bélgorod, situada en la frontera con Ucrania, es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra desde su inicio en 2022 y sufre ataques casi diarios. Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus tropas continúan los combates en Donetsk, donde afirman haber evitado nueve contraataques ucranianos en las inmediaciones de Pokrovsk, aunque Kiev desmiente las bajas reportadas por Moscú.

