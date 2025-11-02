Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rusia presenta su nuevo submarino nuclear 'Khabarovsk' mientras refuerza sus contactos con Venezuela ante la presión de EEUU

El Kremlin ha confirmado que mantiene conversaciones con Venezuela tras la petición de ayuda de Caracas frente a la presión de Washington. Al mismo tiempo, Moscú ha estrenado el nuevo submarino de propulsión nuclear 'Khabarovsk', diseñado para transportar el dron submarino 'Poseidón' con capacidad atómica.

Animación del 'Poseidón'Reuters

Paula Hidalgo
Publicado:

Rusia lanzó este sábado el nuevo submarino nuclear 'Khabarovsk' en el puerto de Severodvinsk, al norte del país, según anunció el Ministerio de Defensa. El ministro Andrei Belousov aseguró que este crucero lanzamisiles "reforzará la seguridad marítima de Rusia y protegerá sus intereses en todo el mundo". "El submarino nuclear pesado Khabarovsk deja hoy las gradas de construcción del prestigioso astillero Sevmash. Este es un día importante para nosotros", declaró Belousov durante la ceremonia.

El submarino, que realizará pruebas de mar antes de entrar en servicio, está diseñado para transportar el dron submarino Poseidón, un artefacto con propulsión nuclear capaz de llevar ojivas atómicas. Según Moscú, se trata de un sistema imposible de interceptar, con un alcance de 10.000 kilómetros y una velocidad de hasta 185 kilómetros por hora. Además, puede sumergirse a más de un kilómetro de profundidad sin ser detectado, según fuentes militares rusas citadas por la agencia oficial TASS.

Putin presume del dron nuclear Poseidón

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó esta semana que su país ha realizado nuevas pruebas del dron submarino nuclear Poseidón. "Ayer realizamos otra prueba con un sistema prometedor: un dron submarino llamado Poseidón. Ningún otro aparato en el mundo se le iguala en velocidad y profundidad de operación. No hay forma de interceptarlo", declaró durante un encuentro con soldados rusos heridos en la guerra de Ucrania.

Según los medios rusos, el Poseidón mide 20 metros de largo, tiene 1,8 metros de diámetro y pesa 100 toneladas. Putin añadió que "por primera vez, no solo conseguimos lanzarlo desde un submarino portador, sino también lanzar la unidad de energía nuclear en la que este dispositivo pasó una cierta cantidad de tiempo".

Estas pruebas se suman a la del misil de crucero 'Burevestnik', realizada el pasado 21 de octubre, del que Moscú asegura que puede esquivar todos los sistemas de defensa existentes. El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó a aquella prueba pidiendo a Putin poner fin a la guerra en Ucrania en lugar de probar misiles.

Escalada de tensión entre Moscú, Washington y Caracas

La presentación del nuevo submarino llega en un momento de alta tensión entre Rusia y Estados Unidos. Putin ha advertido a Washington que reforzará sus defensas aéreas si Estados Unidos decide enviar misiles 'Tomahawk' a Ucrania, algo que el Gobierno estadounidense aún no ha confirmado.

Mientras tanto, el Kremlin ha reconocido que ha mantenido contactos con Venezuela, después de que el Gobierno de Nicolás Maduro pidiera ayuda ante la presión política y económica de Estados Unidos. Moscú considera que su cooperación militar y energética con Caracas forma parte de una estrategia más amplia para contrarrestar la influencia estadounidense en América Latina.

Desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Rusia ha reiterado que está dispuesta a utilizar "todos los medios disponibles" para proteger su seguridad nacional y sus intereses estratégicos. Las recientes pruebas de armamento nuclear y el lanzamiento del 'Khabarovsk' refuerzan ese mensaje de poder y desafío hacia Occidente.

