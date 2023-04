Muere Christina Ashten Gourkani, la "doble" de Kim Kardashian, por complicaciones tras una operación estética

Christina Ashten Gourkani, una modelo e influencer que causó furor en redes por su increíble parecido con Kim Kardashian, ha muerto a los 34 años tras someterse a una operación estética. La "doble" de la famosa socialité se había operado recientemente para aumentar sus glúteos, pero tras una complicación ha perdido la vida por un paro cardíaco.

Los familiares Ashten confirmaron su fallecimiento a través de GoFundMe, plataforma utilizada para recaudar fondos dirigidos a diversas causas. "En las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 4:31 am del 20/4/2023, nuestra familia recibió una trágica llamada telefónica de un miembro de la familia que estaba gritando frenéticamente y llorando histéricamente al otro lado de la línea... 'Ashten se está muriendo...Ashten se está muriendo...'. Una llamada telefónica que instantáneamente rompió nuestro mundo y para siempre perseguirá a nuestra familia por el resto de nuestras vidas", se puede leer en el comunicado emitido por los hermanos y padres de la joven.

La familia también indicó que el caso ya se está investigando como "un homicidio relacionado con un procedimiento médico que dio un giro a peor".

Miles de dólares en cirugías

Desde hace un tiempo Ashten era comparada con la segunda hija de Kris Jenner y Robert Kardashian. De hecho, la propia modelo llegó a decir que el parecido con la millonaria se debía a que sus padres compartían los mismos "orígenes étnicos".

"Desde el final de mi adolescencia, la gente me dice que tengo un parecido asombroso con Kim Kardashian. Es una comparación que oigo casi todos los días cuando salgo en público. Y la verdad es que, si miras nuestras fotos de bebés o adolescentes, compartimos muchas similitudes. Nuestros padres también tienen orígenes étnicos similares, lo que podría explicar nuestro parecido", dijo en una ocasión.

Lo cierto es que Ashten llegó a invertir casi 25.000 dólares en cirugías como aumento de pecho, glúteos y bótox. "Me lo tomé como una oportunidad para conseguir mi propio look, que consistía en tener los pechos y el trasero más grandes, yendo más allá de lo que había hecho Kim. Así que el dinero que gasto en mantener mi aspecto o en conseguirlo no es para parecerme a Kim, sino para ser diferente", reveló poco antes de morir.