Miriam González, sobre los comicios en Reino Unido: "Se abre un momento de inestabilidad, no sé si acabaremos con otras elecciones pronto"

La colaboradora de Espejo Público y mujer del político liberal británico Nick Clegg, Miriam González, ha explicado en primer lugar que su marido ha perdido su escaño en las elecciones de Reino Unido, "algo que siento en el alma porque sé el sacrificio personal que ha hecho durante todos estos años", y asegura que "se va con la satisfacción de haberse ido luchando hasta el final por las ideas en las que cree y por la pertenencia del Reino Unido en la Unión Europea".

Señala que a lo largo de estos 12 años en el Gobierno, tanto ella como Clegg han tenido que tomar decisiones penando en el interés del país y que ahora tienen "el pasaporte a la libertad y la posibilidad de empezar nuevos proyectos".

Lo que no ha contado es si su marido dejará la política pues, como ha señalado, han pasado toda la noche sin dormir debido al recuento de las elecciones y es algo que no han podido pensar de momento.

En cuanto a las elecciones, ya a nivel general, Miriam González considera que es un "resultado sorprendente, quizás no tanto a la luz de la campaña que hizo Theresa May", pues la primera ministra británica esperaba sacar más escaños y finalmente no ha alcanzado la mayoría absoluta.

González cree que lo que se traduce de esta campaña es que "el país está totalmente dividido", no solo respecto al 'Brexit', sino también con otras cuestiones fundamentales como economía o políticas sociales, señala.

En cuanto a una posible dimisión de May tras el resultado, algo que ha pedido Jeremy Corbyn antes de que finalizara el escrutinio, González no sabe si "May se va a poder sujetar, va a ser muy difícil", sostiene, y añade que "lo que vamos a descubrir ahora es que Corbyn no es realmente proeuropeo" pues en su discurso "no ha hablado de dar marcha atrás a ese 'brexit' duro".

González cree que la situación se ha complicado en Reino Unido porque "se abre un momento de gran inestabilidad y no sé si al final acabaremos con otras elecciones pronto".

Sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora, González cree que es muy difícil cuadrar números y ocnsidera que Thersa May es "la primera que tiene que tener la opción de poder formar gobierno con los unionistas", aunque en circunstancias normales, ese apoyo le serviría para sacar adelante el Gobierno, sin embargo, explica González que la situación es diferente y que no se puede sacar adelante un gobierno con minoría cuando se está "haciendo una negociación que cambia completamente el país". Señala que el 'brexit' es una reinvención de todo el marco reglamentario, y que eso "es muy difícl hacerlo con una mayoría tan escasa".

Lamenta que esta "inestabilidad a nueve días de comenzar las negociaciones es fatídica".