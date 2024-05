¿Qué significa ser 'persona non grata'?

El presidente argentino, Javier Milei, tiene entre sus planes de agenda volver a España el próximo 21 de junio. Sin embargo, debido a todo el revuelo que se está creando entre ambos países —España y Argentina—, desde el Ministerio de Exteriores no se descarta declarar a Milei persona non grata, un nombramiento que se realizaría antes de su intención de volver.

¿Qué supone ser persona non grata?

Según lo define la RAE, una persona non grata "se usa en referencia a la persona considerada indeseable por un Gobierno o institución".

En relación a la posible declaración por parte de Exteriores, si Javier Milei es declarado persona non grata no podría entrar en España con los privilegios que tiene como presidente de Argentina. Sin embargo, sí que podría acceder al país como un ciudadano de a pie.

"El Gobierno español, siendo soberano, podría decirle a Milei que no es bienvenido, que no puede entrar en el país", dice Inocencio Arias, exembajador en la ONU.

¿Podría tener consecuencias jurídicas esta asignación? Luis Ayllón, editor de 'The Diplomat in Spain', explica que nombrar persona non grata a un presidente de otro país "no tendría ninguna repercusión jurídica". Afirma que lo que puede ocurrir es "que no le den todas las atenciones que se daría a un presidente, aunque venga en visita privada".

España retira a su embajadora en Buenos Aires

Ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina, Javier Milei, por sus palabras acerca del presidente español, Pedro Sánchez, y de su esposa, Begoña Gómez, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

Sánchez ya anunció que la respuesta de España sería tajante. Con esta drástica decisión de cesar a la embajadora española en Buenos Aires, el Gobierno avanza en dicha respuesta a las declaraciones del mandatario argentino, quien calificó de "corrupta" a Gómez.

La crisis diplomática ha escalado con un cruce de declaraciones y se ha decidido retirar a la embajadora española en Buenos Aires. Ese anuncio implica que la legación diplomática tenga a partir de ahora como máximo representante a su encargado de negocios.

Javier Milei no pedirá disculpas

Este martes amanecía con la entrevista de Javier Milei en la televisión argentina 'Todo Noticias', en la que el presidente argentino se mostraba bastante claro. No piensa pedir disculpas y, lejos de rebajar la tensión generada estos días, ha optado por cargar duramente contra Pedro Sánchez: niega que hiciera referencia a la mujer del presidente del Gobierno español en su discurso del pasado domingo. A pesar de su dureza, tiene claro que descarta que se vayan a romper las relaciones entre España y Argentina: "La relación no la construye los mandatarios, la relación la construye la gente", decía.

"No le voy a pedir disculpas. ¿Cómo voy a pedir disculpas? Bajo ningún concepto. El agredido soy yo", continuaba Milei durante la conversación, que ha traspasado fronteras.

