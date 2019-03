México explica que lo que propuso a España es hacer el relato de la conquista para aceptar errores y pedir perdón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este martes que la propuesta que ha hecho a España y al Vaticano es intentar "integrar un grupo conjunto" para tratar de hacer "una relatoría de lo sucedido" en la conquista para, a partir de ahí, "de manera humilde" aceptar los errores, pedir perdón y reconciliarse.

Así lo ha afirmado en su rueda de prensa diaria en la sede de la Presidencia mexicana. De paso, ha avanzado que no asistirá a los actos por el 500 aniversario de la ciudad de Veracruz, que se conmemoran en abril, alegando que como jefe de Estado mexicano él no puede participar en un festejo de este tipo mientras no "se aclare lo fundamental y se llegue a un acuerdo de reconciliación".

Además, ha asegurado que su carta a Felipe VI para que pida perdón "para nada" pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y España. "Es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quien", ha remachado.

Según ha dicho, su propuesta no es por "afán de confrontación y de encono" sino para que "salga a la superficie y se ventile" todo lo que se mantiene como "corrientes subterráneas". López Obrador ha enmarcado su petición en la próxima conmemoración de los 500 años de la toma de Tenochtitlan y los 200 de la independencia de México.

"¿Qué vamos a hacer¿ ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a celebrar?", se ha preguntado, y por eso ha apostado por, primero, "hacer una revisión de lo que sucedió" y poder conmemorar las independencias en un "marco de reconciliación" y mirando hacia adelante. "Sin pedir nada a cambio más que el perdón por los agravios, nos reconciliamos", ha señalado.

Además, ha señalado que el Papa Francisco ya ha hecho gestos en este sentido, como cuando pidió perdón por los "crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". López Obrador no ha comentado la respuesta del Gobierno español, más allá de constatar el rechazo que expresó en un comunicado a última hora del lunes, y solo ha querido dejar claro que él no ha publicado la carta.

Es más, ha asegurado que quiere actuar con "mucha prudencia" y que no la publicará, ni esta ni la del Vaticano, "hasta que se considere prudente" por respeto a ambos. López Obrador ha dicho que "son cartas amplias y fundadas" y ha justificado su petición en la necesidad de conocer el pasado, porque "quien no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va".

Preguntado entonces si su Gobierno va a reclamar también el perdón de Estados Unidos o de Francia, ha señalado que "en su momento", y que primero se está dirigiendo al Gobierno español por la proximidad de los 500 años de la llegada a México de Hernán Cortes.

Además, ha insistido en qué, con esa intención de que 2021 sea el año de la reconciliación, él va a pedir perdón a los pueblos yaquis, a las comunidades mayas y a los inmigrantes chinos "reprimidos y asesinados" en la Revolución.

