HURACÁN

El huracán 'Melissa' golpea Jamaica: "Los árboles se han doblado y han volado, hemos perdido parte del techo"

Cuba se prepara ya para la llegada del huracán 'Melissa', que sube a categoría 4 tras pasar por Jamaica.

Huracán se lleva el techo de la casa

Consecuencias devastadoras del paso de 'Melissa' | Antena 3 Noticias

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El huracán Melissa golpea Jamaica y se acerca a Cuba con vientos de215 kilómetros por hora. Miles de personas se encuentran a esta hora en los refugios y las autoridades piden que no abandonen los lugares seguros bajo ningún concepto.

Melissa avanza lentamente lo que hace que la devastación sea aun mayor. "Toda Jamaica ha sufrido el impacto de Melissa", informa el ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie.

El primer ministro, Andrew Holness, declaró Jamaica como "zona catastrófica" por el paso del huracán, donde ya han fallecido al menos tres personas por el temporal. Holness lamenta en su cuenta de Facebook que la isla "ha sido devastada por el huracán 'Melissa'", aunque ha mostrado su esperanza de "reconstruir y hacerlo aún mejor que antes".

Destrozos tras el paso de 'Melissa'

El paso de 'Melissa' ha provocado inundaciones, caída de árboles y ha dejado a miles y miles de personas sin luz. "Los árboles se han doblado y han volado, hemos perdido parte del techo", cuenta una mujer. Los turistas han tenido que dormir en los salones de los hoteles donde han colocados los colchones contra las ventanas. "Es el huracán del siglo", aseguran.

Varios hospitales y escuelas se han visto afectados por las inundaciones y los fuertes vientos, con daños estructurales. Poco antes de tocar tierra, la compañía eléctrica jamaiquina JPS informó que los cortes de energía habían afectado a más de un tercio de sus clientes

'Melissa' se dirige a Cuba

Ahora se dirige a Cuba. Se espera que toque tierra pronto en la costa sur del este de Cuba como un huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y con carácter "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes.

El país se prepara para recibir a Melissa. Ya ha desplegado brigadas y hay ya "más de 735.000" personas evacuadas de sus casas hasta refugios o zonas más elevadas. Se esperan olas de hasta cinco metros.

"Se espera que el núcleo de Melissa se desplace sobre el este de Cuba a lo largo de la noche y de la mañana del miércoles, para luego moverse hacia las Bahamas y acercarse a Bermuda el jueves", explica el NHC.

Las autoridades cubanas han advertido del riesgo para la vida por los efectos del huracán. En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada de la isla, se reportan ya inundaciones en zonas como Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito y Ferreiro.

La ONU se prepara para dar apoyo a los afectados

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está coordinando "una operación de transporte marítimo" desde Barbados con alimentos y ayuda humanitaria de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones y UNICEF", ha señalado el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.

Hay más de 800 toneladas de alimentos para 86.000 personas en Haití y UNICEF ha predispuesto kits de agua, saneamiento e higiene para unas 14.500 personas y también "suministros nutricionales para más de 4.000 niños".

"Se ha previsto un puente aéreo con aproximadamente 2000 kits de ayuda, que se desplegarán una vez que los aeropuertos reabran y las condiciones meteorológicas permitan los vuelos", añade.

