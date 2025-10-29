Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Recortes FED

La Reserva Federal estadounidense recorta los tipos de interés hasta dejarlos entre el 3,75 y 4%

El FOMC afirma que permanecen atentos a los riesgos del el pleno empleo y una inflación cercana al 2 %, lejos de la inflación a la que quiere llegar la FED.

La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de inter&eacute;s en 25 puntos b&aacute;sicos

La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicosEUROPAPRESS

Publicidad

Alejandro Lorente
Actualizado:
Publicado:

La Reserva Federal estadounidense (FED) ha anunciado este miércoles que recorta los tipos de interés en un cuarto de punto hasta dejarlos entre el 4 % y el 3,75 % debido al incremento de "los riesgos a la baja para el empleo en meses recientes".

En un comunicado del el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la FED, el aseguran que "la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada", según informa EFE.

La FED ya realizó un recorte similar de las tasas en septiembre y anunció que pondrá fin a la reducción de su balance de activos este próximo 1 de diciembre, por lo que intensificará aún más la flexibilización monetaria.

El FOMC afirma que permanecen atentos a los riesgos que afectan a ambos lados de su doble mandato: el pleno empleo y una inflación cercana al 2 %, y que considera "que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".

De hecho, en el mes de septiembre la inflación alcanzó el 3 % interanual, un número lejos de los niveles a los que se alcanzaron después de la Pandemia de COVID-19, pero que por los efectos de los aranceles del Gobierno de Donald Trump y otras cuestiones se mantiene por encima del nivel que quiere alcanzar la FED. Esta medida era un movimiento que ya habían sospechado la mayoría de analistas, que esperaban un recorte del 0,25 % en el referencial incluso ante la actual falta de datos causada por el cierre del Gobierno Federal, que sigue en este estado desde el día 1 de octubre.

Stephen Miran, gobernador de la FED que ha sido nombrado recientemente por Trump, votó en contra de la decisión que aprobaron diez de los doce miembros, y ha asegurado que prefería un recorte de tipos de medio punto. El otro voto en contra fue el del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Jeffrey Schmid, que prefería mantener congelados por ahora los tipos de interés.

Previsiones de los economistas ante el cierre del Gobierno

Muchos economistas prevén que en su última reunión del año en diciembre la entidad volverá a recortar otro cuarto de punto. Sin embargo, el cierre Federal y la consecuente falta de indicadores para valorar la salud de la primera economía mundial genera algunas dudas sobre otro posible recorte en diciembre, según EFE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

EEUU ataca a cuatro narcolanchas en el Pacífico y mata a 14 supuestos "narcoterroristas"

Nuevo ataque a 4 narcolanchas de EEUU

Publicidad

Mundo

La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos

La Reserva Federal estadounidense recorta los tipos de interés hasta dejarlos entre el 3,75 y 4%

Alrededor de 60 muertos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro (Brasil)

Al menos 132 muertos en la operación policial más letal de la historia para desarticular una organización criminal

Los drones se convierten en herramientas de matar civiles

Esperanza Santos, de MsF, sobre el terror a los drones en zonas de guerra: "Nunca se sabe dónde van a matar"

Donald Trump saluda al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.
Administración Trump

Trump aterriza en Corea del Sur para cerrar su gira asiática con un cara a cara con el presidente chino

Israel rompe el alto el fuego con nuevos ataques donde han muerto al menos un centenar de personas
Guerra Gaza

Israel asegura que vuelve al alto el fuego en Gaza tras matar a un centenar de gazatíes

Monos a la fuga
Fuga de animales

Escapan varios monos, procedentes de un laboratorio, tras un accidente de camión: están infectados con varios virus

La huida ocurría este martes en Misisipi, Estados Unidos, cuando el camión que transportaba a los primates volcó, ocasionando que se escaparán.

Policía de Río traslada a un grupo en un operativo
BRASIL

Al menos 64 muertos y 81 detenidos en la "mayor" operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro

La operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro se convierte en la acción policial más sangrienta realizada en la ciudad.

Huracán se lleva el techo de la casa

El huracán 'Melissa' deja otros 20 muertos tras golpear Jamaica, Cuba y Haití: "Los árboles se han doblado y han volado, hemos perdido parte del techo"

Avión en los cielos de Boston

Un hombre apuñala con un tenedor a dos menores en pleno vuelo

Operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

Al menos 64 muertos y 81 detenidos en una operación contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro

Publicidad