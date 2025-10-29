La Reserva Federal estadounidense recorta los tipos de interés hasta dejarlos entre el 3,75 y 4%

La Reserva Federal estadounidense (FED) ha anunciado este miércoles que recorta los tipos de interés en un cuarto de punto hasta dejarlos entre el 4 % y el 3,75 % debido al incremento de "los riesgos a la baja para el empleo en meses recientes".

En un comunicado del el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la FED, el aseguran que "la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada", según informa EFE.

La FED ya realizó un recorte similar de las tasas en septiembre y anunció que pondrá fin a la reducción de su balance de activos este próximo 1 de diciembre, por lo que intensificará aún más la flexibilización monetaria.

El FOMC afirma que permanecen atentos a los riesgos que afectan a ambos lados de su doble mandato: el pleno empleo y una inflación cercana al 2 %, y que considera "que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".

De hecho, en el mes de septiembre la inflación alcanzó el 3 % interanual, un número lejos de los niveles a los que se alcanzaron después de la Pandemia de COVID-19, pero que por los efectos de los aranceles del Gobierno de Donald Trump y otras cuestiones se mantiene por encima del nivel que quiere alcanzar la FED. Esta medida era un movimiento que ya habían sospechado la mayoría de analistas, que esperaban un recorte del 0,25 % en el referencial incluso ante la actual falta de datos causada por el cierre del Gobierno Federal, que sigue en este estado desde el día 1 de octubre.

Stephen Miran, gobernador de la FED que ha sido nombrado recientemente por Trump, votó en contra de la decisión que aprobaron diez de los doce miembros, y ha asegurado que prefería un recorte de tipos de medio punto. El otro voto en contra fue el del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Jeffrey Schmid, que prefería mantener congelados por ahora los tipos de interés.

Previsiones de los economistas ante el cierre del Gobierno

Muchos economistas prevén que en su última reunión del año en diciembre la entidad volverá a recortar otro cuarto de punto. Sin embargo, el cierre Federal y la consecuente falta de indicadores para valorar la salud de la primera economía mundial genera algunas dudas sobre otro posible recorte en diciembre, según EFE.