María Corina Machado marca su vuelta a Venezuela como prioridad

La opositora habló con periodistas en el Congreso de Estados Unidos y resaltó el rol del apoyo internacional en la liberación de Venezuela.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, NoruegaReuters

Sara Díaz
Publicado:

Tras su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca la semana pasada, la opositora venezolana María Corina Machado continúa en Estados Unidos. Este martes en Washington D.C. se ha reunido con miembros del Congreso y ha asegurado que su principal objetivo ahora es "regresar a Venezuela" tan pronto como le sea posible para participar activamente en el futuro político de su país.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, hizo estas declaraciones tras reunirse con legisladores republicanos como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, y más tarde con integrantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. En su comparecencia ante los medios, la dirigente destacó que considera el momento actual como “histórico” tras la reciente detención de Nicolás Maduro, aunque insistió en que su regreso dependerá de las condiciones políticas y de seguridad en su país.

Machado reiteró que quiere contribuir al proceso de transición y a la consolidación democrática de su país. Además, también señaló que después de que "Venezuela sea libre" la democracia se extenderá a otros países como Cuba y Nicaragua.

Los congresistas republicanos mostraron su apoyo a Machado. "Ella es la líder indiscutible de Venezuela, y las encuestas demuestran que, si hoy hubiera elecciones, sería la clara ganadora", dijo ante los medios Carlos Giménez.

Por su parte, el demócrata Gregory Meeks, de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, puntualizó que el proceso de transición en Venezuela podría tomar plazos diferentes a los planteados por el presidente estadounidense.

Estados Unidos no da más detalles sobre el futuro de Venezuela

De momento, la Administración Trump no ha dado detalles sobre el futuro político en Venezuela. Desde la captura de Maduro, Donald Trump se mostró reacio a que María Corina Machado tomase las riendas del país, asegurando que sería difícil para ella ser la líder porque no cuenta con el respeto necesario.

Sin embargo, este discurso ha cambiado en los últimos días después de ese encuentro en la Casa Blanca y de que Machado le haya entregado su medalla del Premio Nobel de la Paz. Ahora Trump ha asegurado ante los medios que es "una mujer increíblemente amable también hizo algo muy increíble, como saben". "Podemos lograr que ella se involucre de alguna manera", ha asegurado.

