Una menor sufre daño cerebral permanente "por las condiciones insalubres de una cadena de comida rápida"

Una menor de 11 años sufre graves lesiones cerebrales tras infectarse por la bacteria E.coli en julio de 2022 en un restaurante de comida rápida. La madre de la joden ha denunciado los hechos, debido a "supuestamente por no garantizar los protocolos adecuados de seguridad alimentaria".

La madre de la menor, Joy Lamfers, ha demandado al Meritage Hospitality Group, al que pertenece la cadena de hamburgueserías Wendy's. "Por supuestamente no garantizar los protocolos adecuados de seguridad alimentaria en uno de los establecimientos", provocó la infección a la menor. Así lo indica la demanda.

Ver la disminución de sus capacidades y el daño irreversible que se le ha hecho a su cerebro, es muy, muy duro para todos", asegura el abogado que representa a la madre de Aspen Lamfers, Thomas Worsfold, en el periódico 'The California Sun'. "Me impactó mucho imaginar lo que haría y cómo me sentiría si fuera mi hija", señala. La pequeña de "paso de un año a otro de estar por encima de su nivel de estudios a bajar dos grados por debajo; concretamente en matemáticas el percentil descendió de 70 puntos a 9", relata el letrado.

Los hechos sucedieron "el 1 de agosto de 2022, cuando la menor de 11 años fue a cenar a Wendy's, después de jugar a beisbol y pidió un menú 'Biggie Bag' que incluía una hamburguesa, nuggets de pollo y patatas fritas". Así lo indica la demanda. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tuvo noticias unos días antes del envío de lechuga contaminada en seis estados y detectó 109 casos, 67 localizados en Michigan, de infecciones por E. coli.

Funcionarios del Departamento de Salud del Condado de Ottawa (OCHD) visitaron Jenison Wendy's y realizaron una inspección con el resultado de "17 violaciones del código de salud". "El establecimiento cerró temporalmente para abordar las infracciones y limpiar el restaurante", indican.

En la demanda se recoge que "el 4 de agosto de 2022 Aspen, que no comió lechuga en su comida, enfermó con náuseas, dolor abdominal, fiebre y diarrea". Cuando los síntomas de la pequeña comenzaron a empeorar su madre la llevó a urgencias donde los médicos determinaron que Aspen padecía una infección por la bacteria de E. coli.

Es importante saber que "la infección de Aspen fue una parte de este brote" y aunque no comió lechuga, aun así, enfermó "debido a las condiciones insalubres y al flagrante desprecio por las prácticas básicas de seguridad en este restaurante", subraya el abogado de la familia. "Si los trabajadores de Jenison Wendy's hubieran seguido los protocolos de seguridad estatales, Aspen nunca habría sufrido la infección por E. coli que supuestamente le ha provocado otras afecciones de salud, como hipertensión, diabetes, parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, convulsiones y daño cerebral".

La menor actualmente tiene que tomar medicamentos para su hipertensión y sus convulsiones. Asimismo, experimenta picos de azúcar en la sangre debido a su diabetes y dificultades para recuperar el nivel que tenía en la escuela. "Para mí, la pérdida de calidad de vida causada por esta infección es el componente más importante, no el lado económico por los daños que estamos incluyendo", concluyó.

