Maduro considera una formalidad el 10 de enero y asegura que Chávez puede jurar después

El chavismo ha despejado las dudas en torno a la posibilidad de que la recaída del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le impida asumir su nuevo mandato el próximo 10 de enero, al calificar como una "formalidad" esa fecha y allanar al camino para que pueda jurar después ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Horas antes de que la Asamblea Nacional (AN, unicameral) inaugure sus sesiones y elija una nueva directiva y mientras Chávez convalece en Cuba de una nueva operación, el vicepresidente, Nicolás Maduro, fijó, Constitución en mano, la posición oficialista sobre qué pasará si dentro de cinco días el gobernante no jura para el nuevo periodo."La Constitución establece que en todo caso, como formalismo, debe presentar su juramento ante la AN el 10 de enero, pero ya el 10 de enero comienza el nuevo periodo constitucional y él continúa en sus funciones y se establecerá (...) el momento que pueda prestar juramento ante el TSJ", indicó Maduro en una entrevista con la estatal VTV.

Chávez, de 58 años onquistó el pasado 7 de octubre su tercera reelección y, según la Carta Magna, deberá jurar dentro de seis días ante el Parlamento o de no poderse hacer allí por un "motivo sobrevenido" ante el TSJ, pero su salud abrió toda suerte de especulaciones sobre los escenarios que podían abrirse ante su ausencia. Además, trasladó el interés a la designación del futuro presidente del Legislativo, quien podría asumir el poder en un escenario constitucional de "falta absoluta" del jefe de Estado en el que fuera necesario convocar a nuevas elecciones.

Maduro indicó que "el formalismo" de la toma de juramento de Chávez podrá "resolverse ante el TSJ en el momento en que así lo estime el TSJ en coordinación con el presidente".El vicepresidente de Venezuela aprovechó para acusar a la oposición de buscar un golpe de Estado "acelerado" por exigir que en caso de que el presidente, Hugo Chávez, no pueda jurar el cargo el día 10, asuma interinamente la Jefatura de Estado el presidente de la Asamblea Nacional (AN).

El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Ramón Guillermo "Aveledo pretende aquí que nosotros, en este caso, nuestro querido compañero Diosdado Cabello (actual presidente de la AN) y la Asamblea Nacional le dé un golpe de Estado al presidente Chávez", dijo Maduro. Sin embargo, Maduro aseguró que mañana en el acto de instalación de la Asamblea, donde se elegirán a las nuevas autoridades del Legislativo habrá una "buena sesión".

La posibilidad cada vez más cierta de que Chávez no esté el 10 de enero ha atizado las especulaciones. El artículo 231 de la Constitución venezolana dice que el candidato elegido como presidente tomará posesión el 10 de enero del primer año de su período constitucional mediante juramento ante la Asamblea y que "si por cualquier motivo sobrevenido" no pudiese hacerlo lo hará ante el TSJ sin que precise una fecha.

En tanto que el artículo 233 establece que en caso de que se produzca una "falta absoluta" del presidente electo antes de tomar posesión, se encargará del puesto el titular del Parlamento y se convocará a una "nueva elección universal, directa y secreta" en los 30 días "consecutivos siguientes". El actual presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, aseguró hoy que el Parlamento seguirá siendo revolucionario y socialista.

"Si la oposición cree que en la Asamblea encontrará un espacio para conspirar contra el pueblo se vuelve a equivocar, será derrotada", indicó a través de Twitter Cabello, quien encabeza todas las quinielas para continuar al frente del Legislativo. Mientras desde la oposición se ha reclamado informar la "verdad" sobre la condición del jefe de Estado y ha expresado su intención de reclamar una vicepresidencia en el Parlamento en aras de ayudar a "la gobernabilidad del país".