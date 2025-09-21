Una madre sobrevive junto a su hijo a un atropello que dejó parte de su cerebro al descubierto: "Volví de entre los muertos"

Parecía un paseo normal, pero acabó en tragedia. En julio de 2024, la joven Savanah White, madre de tres hijos de Rockford, en Illinois, cruzaba una intersección en patinete eléctrico junto a su hijo Malakye, de 7 años, cuando un coche los atropelló brutalmente.

El impacto destrozó el rostro de Savanah, que sufrió 26 fracturas faciales, un pulmón colapsado, la pelvis rota, dos derrames cerebrales y un aneurisma. Los médicos afirman que estuvo clínicamente muerta durante un minuto y 24 segundos, con parte de su cerebro sobresaliendo de su frente tras el golpe.

"Me dieron por muerta"

Durante días, su estado fue tan grave que los médicos dudaban de si sobreviviría. Incluso llamaron a un capellán para que acudiera al hospital a preparar a su familia para el funeral. "Todo estaba tan mal que no sabía si llegaría viva a la cirugía", recuerda Savanah.

Pero contra todo pronóstico, fue estabilizada, sometida a varias operaciones y acabó despertando seis días después. "Al principio negaba lo que había pasado. Me miré al espejo y pensé: 'Dios mío, lo logré'", cuenta. Los cirujanos utilizaron piel de la cicatriz de su cesárea para reconstruir parte de su frente y colocaron placas de metal en su rostro.

Cicatrices visibles e invisibles

Hoy, un año después, Savanah lleva una pequeña cicatriz en la frente, que ella compara con la de Harry Potter, y ha perdido para siempre el sentido del olfato. Pero lo más duro, admite, es el trastorno de estrés postraumático que sufre desde entonces. "Ya no conduzco, tengo demasiado miedo. Incluso para cruzar la calle necesito que alguien me acompañe", confiesa.

Su hijo Malakye, que ahora tiene 8 años, también sobrevivió tras pasar por dos cirugías en la cabeza y recuperarse de una pierna rota. Savanah asegura que la experiencia cambió para siempre su forma de ver la vida: "Pasé por un túnel de luces y colores que no existen aquí. Vi todo; la Tierra, el cielo, el infierno. Pude elegir, y regresé por mis hijos. Me siento bendecida por haber tenido esa opción".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com