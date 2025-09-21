Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ultimátum de Trump a Venezuela: la extradición de sus presos o consecuencias incalculables

El régimen chavista moviliza a las Fuerzas Armadas. Los militares salen de los cuarteles para enseñar a los civiles a utilizar las armas. Quieren que todos los venezolanos estén listos para defender la patria.

Una civil armada en las calles de Venezuela

Silvia García
Publicado:

La tensión con Estados Unidos es cada vez mayor. En las últimas horas, el canal del presidente venezolano en Youtube ha sido cancelado. Y el presidente Trump lanza una nueva advertencia. Asegura que Venezuela pagará "un precio incalculable" si no readmite a los presos que están en cárceles estadounidenses. Las amenazas de Trump a Venezuela suben cada minuto de tono. Cada vez son más frecuentes los ataques de su ejército a lanchas motoras en pleno Caribe, que Trump identifica como "lanchas de narcoterroristas" controlados por el chavismo.

Hace unas horas el Presidente Estadounidense le lanzaba una durísima carta a Maduro amenazando con consecuencias incalculables si no aceptaba recibir todos los los presos venezolanos ingresados en Estados Unidos en cárceles y manicomios, a los que llama monstruos y los califica como asesinos. Aduce que han atacado a miles de personas, y esa , en EEUU, ser una amenaza para todo un pueblo, es una razón para la expulsión legal.

Maduro pide a USA por carta "conversaciones directas" para rebajar la tensión

El chavismo se prepara. Ha sacado al ejército a las calles para mostrar su fuerza a la población y para repartir armas a los que quieran ofrecerse como voluntarios para luchar por su patria en caso de una hipotética agresión estadounidense. Diosdado Cabello ha participado en ese reparto de armas, insistiendo en que Venezuela estará preparada para defenderse de agresiones imperialistas. El hecho es que han sido muchos los voluntarios que han aceptado coger un arma y practicar con ella en plena calle para entrenar, aunque sin munición real. Hombres, mujeres, e incluso algunos menores.

El podcast de Maduro cancelado en Youtube

El podcast de Maduro en YouTube ha sido cerrado hace unas horas. De momento no se ofrece una explicación ni una causa para el cierre de ese canal, pero hay que recordar que en Agosto Maduro cerró la red social "X" de Elon Musk al principio de forma temporal, iba a ser por diez días, pero lo cierto es que esa red ha sido cerrada defintivamente a los venezolanos desde entonces. Otra forma de libertad de expresión vetada en el país caribeño. Ahora ha pedido por carta también a Estados Unidos conversaciones directas para rebajar la tensión. Aunque siga repartiendo armas a todos aquellos que quieran seguirle.

Una civil armada en las calles de Venezuela
Nicolás Maduro

Ultimátum de Trump a Venezuela: la extradición de sus presos o consecuencias incalculables

El régimen chavista moviliza a las Fuerzas Armadas. Los militares salen de los cuarteles para enseñar a los civiles a utilizar las armas. Quieren que todos los venezolanos estén listos para defender la patria.

