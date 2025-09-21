Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump, abierto a ayudar a defender a Polonia si Rusia acelera sus incursiones

A petición de Estonia, este lunes tendrá lugar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York en la que se abordará la violación rusa del espacio aéreo.

Trump insta a la fiscal general Pam Bondi a ser m&aacute;s contundente con sus oponentes: &quot;No podemos demorarnos m&aacute;s&quot;

Trump insta a la fiscal general Pam Bondi a ser más contundente con sus oponentes: "No podemos demorarnos más"

Tania Taboada
Publicado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo estar abierto a ayudar a defender a Polonia y los estados bálticos si Rusia acelera sus incursiones, después de que este país haya violado el espacio aéreo de Estonia.

Según la agencia EFE, un periodista del grupo que acompaña al mandatario estadounidense le preguntó en la jornada de este domingo, durante su viaje al funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk, si ayudará a defender a estos países si "Rusia sigue acelerando". Donald Trump respondió: "Sí, lo haría, lo haría".

Incidente

Hace dos días, concretamente el viernes, tres cazas rusos MIG-31 violaron durante doce minutos el espacio aéreo de Estonia, un incidente que se suma a otra incursión de drones rusos en el de Polonia, la semana pasada, y a otra de un dron en el de Rumanía, hace dos viernes.

Preguntado por la nueva incursión de Rusia en el espacio aéreo estonio, el presidente de Estados Unidos dijo estar informado y afirmó: "No nos gusta". Como consecuencia de la violación rusa del espacio aéreo estonio, Tallin invocó el artículo 4 de la OTAN, al que todo miembro de la Alianza Atlántica puede recurrir si ve amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad. La acción de los cazas rusos fue repelida por aviones de la OTAN en la zona.

En paralelo, Polonia informó de que había detectado también este viernes dos cazas rusos sobre el mar Báltico, donde efectuaron un vuelo a baja altura en las inmediaciones de la plataforma de extracción de petróleo 'Petrobaltic' y violaron su zona de seguridad, según la Guardia Fronteriza polaca.

A petición de Estonia, mañana lunes tendrá lugar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York en la que se abordará la violación rusa del espacio aéreo.

