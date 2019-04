Los iraníes comienzan a votar con calma en las presidenciales

Simultáneamente a las presidenciales, los iraníes eligen a 126.000 representantes para los Consejos Municipales, que se encargan de la supervisión del gobierno local y la elección del alcalde de cada ciudad, entre otras funciones.

Como muestra del proceso de esta mañana, en dos colegios electorales en el norte de Teherán, en uno de ellos había unas 30 personas en fila para votar, segregados por sexos, y en el otro, unas 60.



Una funcionaria de 47 años, que prefirió no identificarse, aseguró que el país desea "más moderación y libertad" y que por eso apoya a Rohaní.



"Queremos más progreso para el país y más lazos con los otros países del mundo", dijo a Efe la mujer, que también pidió al futuro presidente que acabe con la corrupción.



Rohaní logró sacar a Irán de su aislamiento con la firma en julio de 2015 del acuerdo nuclear con seis grandes potencias, una de sus principales bazas electorales.



Este aperturismo es apreciado por sus seguidores, pero al mismo tiempo los beneficios económicos del pacto todavía no son evidentes para parte de la población, que se inclina por las promesas de creación de empleo de su rival Raisí.



Más de 56 millones de iraníes están convocados a las urnas en Irán, donde las autoridades han habilitado un total de 63.500 centros de votación.



También han sido desplegados 71.000 supervisores y unos 300.000 policías para garantizar la limpieza y la seguridad de los comicios.



La policía ya cortó ayer bastantes avenidas de Teherán y los antidisturbios se apostaron en los lugares donde en los días anteriores los seguidores de los dos principales candidatos, sobre todo los de Rohaní, habían hecho campaña.



Los otros dos candidatos, con menor popularidad, son el exministro de Cultura conservador Mostafa Mirsalim y el exministro de Industria reformista Mostafa Hashemitaba.



Rohaní y Hashemitaba acudieron a primera hora a votar, al igual que el líder supremo, Alí Jameneí, quien instó a participar en unas elecciones "importantes" porque "el destino del país está en manos del pueblo".



Hasta ahora, también depositaron su voto el jefe de la diplomacia, Mohamad Yavad Zarif, y el primer vicepresidente Eshaq Yahanguiri, quien se retiró de la carrera electoral a favor de Rohaní.



Los colegios electorales abrieron a las 08.00 hora local (03.30 GMT) y su cierre está previsto para las 19.00 hora local (14.30 GMT), aunque es más que probable que el plazo se amplíe.



A continuación comenzará el recuento de votos y el anuncio de los resultados. Se espera que la cita electoral se resuelva en la primera vuelta, pero de no superar ningún candidato el 50 % + 1 de los votos se celebrará una segunda ronda en el plazo de una semana.