Un libro publicado en Estados Unidos desvela que Donald Trump se refería a Angela Merkel como "esa perra"

Si algo ha dejado claro el mandato de Donald Trump es que la diplomacia nunca fue uno de los puntos fuertes del presidente. En su primera aparición pública con líderes internacionales, apartó de un empujón al primer ministro de Montenegro. Al presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo en público que iba a "quitarle la caspa" y se lo llevó previamente de la mano a una sala para hablar. Y, como no, resultan inolvidables sus calificativos hacia el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, a quien se refería como "el pequeño hombre cohete".

Ahora, ha salido a la luz un libro en Estados Unidos, titulado 'Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America', que ha sido escrito por la periodista del 'New York Times' Maggie Haberman, en el que se cuentan algunas curiosidades sobre la presidencia de Donald Trump. El libro se basa en 250 entrevistas realizadas al expresidente, tres de las cuales se le hicieron una vez abandonó la Casa Blanca.

En ese libro, se relata cómo, supuestamente, Donald Trump se llegó a referir como "esa perra" a la entonces canciller federal de Alemania, Angela Merkel, con quien tenía una relación bastante complicada. De hecho, cuando ambos se reunieron en la Casa Blanca, Merkel preguntó en público a Trump si quería que se dieran la mano. Donald Trump no contestó, aunque no se sabe si fue intencionadamente, o simplemente no la escuchó.

Con la vista puesta en las elecciones legislativas

El frágil mandato de Joe Biden está dejando perspectivas muy favorables a los republicanos para arrebatar el control del Congreso a los demócratas en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 8 de noviembre. Si los republicanos logran tomar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, Biden quedará muy debilitado y abocado a una continua negociación durante la segunda mitad de su mandato con sus rivales políticos.

De hecho, Trump ve en estas elecciones toda una ocasión para confirmar su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2024, dos años después de que fuera derrotado por Joe Biden, en unas elecciones que sigue tildando de "fraude electoral". Desde que Trump abandonara la Casa Blanca, la economía ha empeorado notablemente en Estados Unidos, Rusia ha invadido Ucrania y Estados Unidos ha quedado muy debilitado a nivel internacional tras la caótica retirada de Afganistán en agosto de 2021.