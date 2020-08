La extraña mirada de Melania a Ivanka Trump que revoluciona las redes sociales

Las redes arden con el último episodio de la más que cuestionada relación entra Melania e Ivanka Trump, mujer e hija mayor del presidente de Estados Unidos.

Durante un acto de Donald Trump, Ivanka sube al escenario, donde también se encuentra Melania. Esta última sonríe al sentir la llegada de Ivanka, buscando su saludo.

Parece ser que este no se produce y la mirada de Melania Trump cambia en un segundo, dejando una singular imagen y convirtiéndose en carne de memes en las redes sociales.

Que la relación entre Melania e Ivanka Trump no es buena ya parecía evidente, pero no hasta el punto de no poder disimularlo durante los cinco minutos de su aparición en público.

Un libro que está a punto de salir describe la tensa relación entre la hija mayor y la mujer del presidente de Estados Unidos, donde se siguen acumulando más de mil muertes por coronavirus al día.