La Casa Real británica convoca a todo el personal de Buckingham a una reunión de urgencia de madrugada

La Casa Real británica ha convocado a todo el personal del palacio de Buckingham a una reunión de emergencia durante la madrugada del jueves, según han indicado fuentes al diario británico 'Daily Mail', si bien el motivo de tal encuentro todavía no ha trascendido.

Según estas fuentes, los empleados de las residencias reales de todo el país han recibido una orden para desplazarse hasta Londres, donde por la mañana se dirigirá a ellos el más alto consejero de la Casa Real, Lord Chamberlain, y el secretario privado y mano derecha de la Reina Isabel II, Sir Christopher Geidt.

Las reuniones en el palacio son habituales, si bien es bastante inusual que se convoquen de madrugada. Los medios británicos, que no se han atrevido a especular sobre el tema que centrará este encuentro, han señalado que una reunión de este tipo, en la que se convoca incluso al personal de la Casa Real de fuera de Londres, sugiere que es un anuncio que afectará a todos ellos.

El Palacio de Buckingham, por el momento, no ha hecho ningún comentario al respeto, y estas fuentes han insistido en que Lord Chamberlain convoca encuentros en el palacio real de vez en cuando. Según la agencia Reuters, que cita a una fuente próxima a la Casa Real británica no habría "motivo para la alarma" en torno al estado de la reina Isabel II de Inglaterra y su marido.

Según Peter Hunt, el experto en la Casa Real británica de la BBC esta reunión ""no concierne a la salud" ni de la reina Isabel II ni de su esposo, el príncipe Felipe".

