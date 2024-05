El Juego de Tronos de las elecciones europeas: Quién es quién en cada familia política

Cuando se conozcan los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio sabremos cuáles son los partidos políticos que han obtenido más apoyo por parte de los ciudadanos. Lo que todavía no se sabrá es quién va a dirigir cada una de las instituciones que dirigen la política europea: Empieza en ese momento un auténtico juego de tronos, las negociaciones para los llamados “top jobs” o puestos principales.

Es el puesto más importante, desde el que se lideran las políticas y se hacen cumplir las leyes. Un puesto que ahora mismo ostenta la alemana Ursula Von der Leyen, del Partido Popular europeo y que probablemente mantenga. El grupo popular tiene todas las papeletas de obtener la mayoría de los votos y normalmente es el grupo ganador quien ostenta este cargo. Aunque no hay nada decidido y todo tiene que negociarse.

Artes de la negociación, pactos y alianzas

Las familias políticas principales de la Unión Europea, que ahora mismo son los socialistas europeos, el Partido Popular o los liberales negociaron las pasadas elecciones cómo se repartían los puestos. Y quedó así: Roberta Metsola, del Partido Popular, presidenta del Parlamento europeo; Charles Michel, de los Liberales, Presidente del Consejo europeo y Josep Borrell, de los socialistas, Jefe de la diplomacia europea. Pero las negociaciones tendrán un nuevo actor en las próximas elecciones y su fuerza y poder están aún por definir. Ese actor es la ultraderecha.

Ahora mismo, los grupos de extrema derecha están divididos, pero si se unen en una gran alianza podrían llegar a ser la segunda fuerza en la cámara europea y eso significa que tendrán la llave para definir muchos puestos.

Las miradas puestas en Italia

No sólo importan los votos, en la Unión Europea es tradición que Alemania y Francia sean los líderes a la hora de dirigir todo lo que se negocia y la división de puestos clave no es una excepción. Pero este año hay otro país al que todo el mundo mira: Italia. En concreto, a Giorgia Meloni. La primera ministra italiana está liderando de forma personal las elecciones europeas, aunque no ocupará escaño en el Parlamento y se está convirtiendo en la política más cortejada en Bruselas.

Las encuestas dan por seguro que su partido, “Hermanos de Italia” ganará las elecciones en su país y la propia Ursula Von der Leyen, del Partido Popular, no descarta pactar con ella. Sin embargo, la italiana también está siendo tentada por Marine Le Pen, que busca hacer un frente común de ultraderecha que les daría muchos poder a la hora de decidir el rumbo de la política en Europa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com