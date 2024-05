Sánchez pone el foco de la campaña para las elecciones europeas en frenar a la "ultraderecha": "Viene con motosierra"

La campaña electoral para las elecciones europeas ha comenzado y el PSOE, en palabras del ministro de Presidencia Félix Bolaños advierte del riesgo que conllevaría que el Partido Popular pactase con partidos de "extremada derecha" después del 9 de junio. "A nadie le puede extrañar que al señor Feijóo le parezca una buena idea que la derecha europea pacte con la ultraderecha europea"

El PSOE pone el foco en contra del Partido Popular por mostrar su disposición a entenderse tras las elecciones al Parlamento Europeo con partidos que califican de "extrema derecha", como el que dirige la italiana Giorgia Meloni. Esa disposición es la misma que ha mostrado también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, con quien Pedro Sánchez dice colaborar de forma muy estrecha en Europa.

Lanzar una alerta así ya lo hizo Podemos en sus primeros tiempos y llevó al PSOE a mejorar sus resultados en las elecciones generales. A pesar de eso, fue el PP el que ganó, con 16 escaños más que los socialistas.

Sin embargo, en Moncloa están dispuesto a plantearse cada cita con las urnas como una batalla contra la ultraderecha. El mensaje socialista está claro: pedir el voto contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal y también contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni y, van mas allá, hasta contra el presidente argentino Javier Milei, que se ha posicionado en boca del PSOE en los últimos días.

Bolaños ve un "riesgo" para la convivencia y para los valores de la Unión Europea que "nos jugamos" el próximo 9J y defiende que el Partido Socialista Obrero Español representa los valores como son la "fraternidad, solidaridad, justicia, integración, pluralidad, diversidad y libertad". "El 9 de junio nos jugamos mucho como sociedad europea y nos jugamos mucho como ciudadanos que defendemos los valores democráticos en nuestro continente", ha insistido.

Los socialistas piden la movilización de cara al 9J para ser "un dique y un freno para la derecha y ultraderecha que viene con motosierra". Es el argumentario del PSOE, de cara a las elecciones europeas: ser el partido capaz de frenar a la ultraderecha y, mientras, acusan al PP de abrirse a pactar con partidos "homófobos, machistas, negacionistas del cambio climático...".

Los miembros del PSOE han salido en bloque para advertir del "riesgo" que lleva el "auge de la extrema derecha" tras las europeas y el riesgo de que la UE se convierta en "insolidaria, violenta e intolerante", decía el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Además, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez carga contra Feijóo por sus declaraciones: "Es una pena. En una ecuación le garantizo que no me voy a sentar con la ultraderecha".

Gamarra, a Sánchez: "Le indicarán la puerta de salida"

En el lado opuesto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señala que las próximas elecciones europeas le indicarán a Sánchez "la puerta de salida, porque evidentemente con esos socios no puede llegar a ningún sitio", y deja claro que en España hay "un absoluto desgobierno" tras los fracasos legislativos del Gobierno.

"Esta semana lo que se ha evidenciado es la debilidad de Pedro Sánchez (...) la realidad es que no puede gobernar porque perdió las elecciones...". "Él no lo va a dar voluntariamente y por eso el 9 de junio podemos los españoles darle ese voto contra Pedro Sánchez, votando al Partido Popular, que le enseñe la puerta de salida para que salga de la política española y en España podamos comenzar una nueva etapa con una política centrada en los intereses y en los problemas que tienen los españoles y no en los problemas que tiene un político para sobrevivir día a día al frente del Gobierno de España y permanecer en la Moncloa", ha manifestado Gamarra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com