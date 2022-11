Juega un partido de futbol con sus amigos y su novia le lanza agua hirviendo a la cara

Un hombre sufrió serias quemaduras en la cara por un ataque de celos de su pareja. El joven de 24 años decidió acudir con sus amigos a jugar un partido de fútbol. Ha ocurrido en Perú. Cuando el individuo se presentó en la vivienda en la que convive con su pareja de 23 años se llevó a la cara agua hirviendo. "Ella quedó molesta y estaba más molesta cuando regresé", explicaba el joven en la cadena ATV Noticias después de que su novia arrojara el agua a su cara.

El suceso tuvo lugar en el distrito de Comas, en la provincia de Lima. Vivía con su novia desde hacía cinco meses. Pidió a la chica que lo acompañase al partido, pero esta se negó. Acudió solo a jugar con amigos y comentaba a los medios locales que cuando salió por la puerta ella ya estaba molesta.

Dijo a su pareja que cocinase algo mientras él lavaba la ropa para calmar las cosas, pensó. Sin embargo, luego, cuando se acercó a ella para abrazarla y pedirle calma, le arrojó a la cara el agua hirviendo con la que preparaba la sopa. "Cuando me estaba acercando, ella volteó con la olla echándome el agua en la cara. Yo lo esquivé un poco, sino me hubiera dañado la cara entera y mis dos ojos", relató.

Mujer desaparecida

Según destaca 'Infobae', la mujer se encuentra en paradero desconocido. "Me dijo que no dijera nada a nadie, que ella me iba a curar y que asumiría los gastos, al final ella se marchó", exclamó el agredido con agua hirviendo. El hombre ahora pide que den con su pareja para que asuma los gastos del tratamiento.

El hombre de 24 años enunciaba que no se trata de la primera vez que su pareja le agredía: "La primera vez que me agredió me puso el cuchillo en el pecho y dijo que ella es capaz de reaccionar así".