El terrible relato de la joven saudí que escapó de su familia: "Me encerraron durante seis meses en mi cuarto porque me corté el pelo"

“Me encerraron durante 6 meses en mi cuarto porque me corté el pelo y eso está prohibido porque pareces un hombre. Los más violentos eran mi madre y mi hermano. Me pegaban y a veces terminaba sangrando. Mi mayor miedo era que si me encontraban podrían hacerme desaparecer". Estas son las desgarradores declaraciones de Rahaf, una joven saudita de 18 años.

Rahaf huyó de su país y se atrincheró en un hotel de Tailandia. Fue retenida en el aeropuerto de Bangok para mandarla de vuelta, pero logró que la ONU escuchara su situación y la permitieron no regresar.

La terrible situación de Rahaf es una constante en Arabia Saudí, donde la opresión de la mujer es una realidad ignorada por muchas organizaciones e instituciones.

El efecto llamada de esta joven pone en el foco de la polémica la incertidumbre y la necesidad de que los Estados respondan como Tailandia ante un caso de vulneración de derechos fundamentales como este.