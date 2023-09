José Ángel Abad explica por qué la ONU se plantea una reforma institucional: "Hay una devaluación"

El mundo entero está pendiente de lo que está sucediendo en Nueva York. En la ciudad estadounidense se está celebrando esta semana la 78º Asamblea General de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la guerra de Ucrania y la ayuda a los denominados países del Sur global son los ejes principales de este encuentro en el que ha participado por primera vez de forma presencial el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. José Ángel Abad, corresponsal en Nueva York de Antena 3 Noticias, explica cómo se vive desde dentro la reunión a la que han asistido unos 150 líderes de los Estados Miembros de la ONU.

Así es la Asamblea General de la ONU

Las sesiones de debate general se celebran en la Sede de la Organización en Nueva York. Anualmente, los líderes de la ONU tratan asuntos de interés mundial y trasladan también las preocupaciones de sus nacionales. José Ángel Abad describe cómo es la sala desde donde realiza la cobertura periodística de las sesiones de debate en la Asamblea General: "este es el salón principal de prensa desde donde los cientos de periodistas acreditados seguimos los debates aunque también podemos justo aquí al lado acudir al edificio principal".

El encuentro tiene lugar en "el centro mismo de Nueva york, a la orilla del río Hudson".

Uno de los aspectos que más han marcado la celebración de esta cumbre ha sido la necesidad de una reforma institucional en la ONU, algo que precisó este martes su secretario general, Antonio Guterres. El diplomático portugués mostró su deseo de implementar cambios para que Naciones Unidas se adapte a la realidad del siglo XXI, pues considera que sus instituciones se encuentran algo atrasadas.

"Nos acercamos rápidamente a un mundo multipolar. Pero la multipolaridad por sí sola no puede garantizar la paz", analizó. "Ha llegado el momento de renovar las instituciones internacionales sobre la base de la realidad del siglo XXI. Esto significa reformar el Consejo de Seguridad para que refleje la realidad de hoy", decía.

José Ángel Abad comenta sobre las palabras de Guterres que "esa especie de devaluación, ahora mismo, de la ONU, hace que haya foros también sobre su reforma".

¿Qué es el Consejo de Seguridad de la ONU?

El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano que se encarga del mantenimiento de la paz en el mundo. Está formado por cinco miembros permanentes y otros diez no permanentes.

El primer grupo incluye a China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. Estos países tienen tal poder de decisión sobre el resto que pueden evitar que se apruebe cualquier resolución "sustantiva". Es lo que se conoce como el derecho a veto.

Dos tercios de los apoyos de la Asamblea General de Naciones Unidas eligen el resto de los miembros del Consejo de Seguridad. Actualmente forman parte de este grupo Albania, Brasil, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique y Suiza. Sin embargo, su mandato dura de forma no consecutiva dos años y no tienen el derecho a veto. La presidencia del Consejo cambia cada mes, por lo que es posible una agenda estable para el resto de los miembros. El criterio principal por el que los miembros no permanentes son elegidos es su contribución "al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", que suele ser valorada en base a la aportación monetaria o de tropas a operaciones militares.

España no forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU: este es el criterio para acceder

"En cualquier reforma, por ejemplo del Consejo de Seguridad, ni España ni la Unión Europea cuentan como posibles futuros miembros permanentes", explica José Ángel Abad.

España ingresó en la ONU el 14 de diciembre de 1955 y ha sido elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad en cinco ocasiones. La última tuvo lugar en el período 2015-2016.

Para ocupar uno de los asientos rotarios del Consejo de Seguridad, es necesario que el estado en cuestión refuerce sus compromisos con la política exterior y se encuentre entre los primeros puestos mundiales de la lucha en materia de seguridad. Decidir cuestiones clave vinculadas al terrorismo internacional, al crimen organizado transnacional o al desarme, entre otras, pueden hacer que un estado consiga formar parte del órgano que trabaja para mantener la paz en el mundo.

Primer discurso de Zelenski en la ONU

"Esta es la asamblea de Zelenski, se podría decir, el presidente ucraniano que pese a la invasión ha podido al fin acudir aquí a la sede de la comunidad internacional en su día más importante y por ello ha sidorecibido con una ovación general", cuenta el periodista.

Volodimir Zelenski intervenía este martes en la Asamblea General de la ONU con un claro compromiso: la unión del planeta para hacer frente a la invasión rusa. Sin duda el mandatario ucraniano ha sido uno de los protagonistas de los debates. Su discurso se centró también la garantía de "una paz justa para todas las naciones", pues alerta de que la ofensiva del Kremlin no solamente afecta a Ucrania sino también al resto del mundo.

Las grandes ausencias del encuentro

El corresponsal asegura que la intervención de Zelenski no buscaba justamente esa ovación que recibió de los líderes estatales de la ONU. Con su discurso, el mandatario ucraniano invitó a estos a asistir a una "cumbre mundial por la paz" y mostrar un rotundo rechazo al país de Vladimir Putin, que precisamente ha sido una de las grandes ausencias en el encuentro.

"Rusia hace oídos sordos a los principios de la ONU, China tiene cada vez un papel más limitado, al menos por ahora, y todo ello hace también que incluso países como Francia o Reino Unido no hayan acudido (sus líderes) a esta Asamblea General", cuenta el periodista. Así, el mandatario estadounidense Joe Biden ha sido el único de los cuatro líderes de los estados permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que ha acudido a los debates.