Joe Biden, durante su discurso de investidura como nuevo presidente de Estados Unidos, ha relatado que hoy es el día de los Estados Unidos, "un día de esperanza, de historia de celebración, hoy celebramos el triunfo de la causa de la democracia, no de un candidato".

Durante su discurso ha afirmado, que "somos una nación indivisible" desde hace más de 200 años y que siempre se ha hecho una transición pacífica del poder de un presidente a otro. Y ha pedido que la nación tiene que estar unidad. "Necesitamos tolerancia y humildad, tenemos que acabar con esta guerra que nos enfrenta"

En el discurso de investidura presidencial de Joe Biden ha dicho que hay pocas personas en la historia de Estados Unidos que hayan tenido que afrontar a momentos tan difíciles como los que se están viviendo en la actualidad en EEUU. Asegura que hay "mucho que hacer, quedan heridas por sanar".

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha dedicado unas palabras a la pandemia del coronavirus, asegurando que "el virus se ha llevado más vidas en un año de todas las que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial".

Para afrontar el futuro ha insistido en que la nación tiene que estar unida. "Podemos para de gritar, se trata de agotar esa rabia, ninguna Nación puede avanzar en el caos. La unidad es el camino hacia delante, tenemos que estar a la altura".

Joe Biden le ha dado las gracias a sus votantes en su investidura, y a los que no le votaron en las elecciones de Estados Unidos le pide que lo escuchen aunque no estén de acuerdo, porque "eso es la democracia, eso es Estados Unidos, el derecho de no estar de acuerdo en paz". Tanto para los que le votaron en las pasadas elecciones, como para los que votaron a su rival Donald Trump, Joe Biden ha asegurado que va a ser el presidente de todos los estadounidenses.

Durante la toma de posesión, Joe Biden, se ha comprometido a honrar la constitución, a defender la verdad y derrotar a las mentiras.

Durante el discurso de la investidura, el nuevo presidente de Estados Unidos también ha tenido palabras para el resto de países del mundo: "hemos superado la tarea, respetaremos las alianzas, trabajaremos con el mundo, no para superar los retos del ayer, si no los retos del hoy y del mañana".

"Les doy mi palabra, siempre estaré con ustedes, defenderé la constitución, defenderé la democracia, defenderé a los Estados Unidos. Estaré siempre a su servicio. Juntos vamos a escribir la historia de esperanza, no de miedo, de unidad, no de división, de luz no de oscuridad, la historia de decencia, del amor, de la bondad, de la grandeza, que esta es la historia que nos guía, que nos inspira", así finalizaba Joe Biden su discurso de investidura.