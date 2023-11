Joe Biden y Xi Jinping tratan de cerrar un pacto de no agresión... a medias

Socios pero quizás no tan amigos. La cumbre entre Biden y Xi Jinping ha dejado espacio para la cooperación bilateral, como aseguró el dirigente chino en San Francisco. El gigante asiático busca revitalizar la inversión extrajera en su país. Ambas delegaciones cenaron junto a numerosos empresario estadounidenses, en una muestra más de distensión entre ambas potencias. Incluso Xi recibió una ovación, con los invitados puesto en pie, cuando entró en la sala, algo que se repitió antes y después de subir al escenario para hablar.

"Cualquiera que sea la etapa de desarrollo que alcance, China nunca perseguirá la hegemonía o la expansión, y nunca impondrá su voluntad a otros. China no busca esferas de influencia y no librará una guerra fría o una guerra caliente con nadie", dijo el mandatario chino. Aseguró que "no importa cómo evolucione el panorama global, la tendencia histórica de coexistencia pacífica entre China y Estados Unidos no cambiará".

Un mundo lo suficientemente grande

En un floreado cruce de halagos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que aunque no siempre han estado de acuerdo valora sus conversaciones "francas", "directas" y "útiles". "No siempre hemos estado de acuerdo, lo que no es una sorpresa para nadie, pero nuestras reuniones siempre han sido francas, directas y útiles", manifestó Biden.

“Creo que es primordial que usted y yo nos entendamos claramente, de líder a líder, sin conceptos erróneos ni faltas de comunicación”, le dijo Biden a Xi. A lo que el dirigente chino afirmó: "El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito".

¿Xi es un dictador?

Después de haberse reunido con él durante más de cuatro horas, Biden dio una rueda de prensa en la que, al concluir, una periodista le preguntó a gritos si aún consideraba que Xi era un "dictador". El presidente estadounidense le contestó: "Bueno, mira, lo es",

China criticó este jueves las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden. “Esta afirmación es extremadamente errónea y constituye un acto político irresponsable. China se opone firmemente a ella”, dijo hoy la portavoz de Exteriores Mao Ning en una rueda de prensa. “Cabe señalar que siempre hay personas con motivos ocultos que intentan instigar y socavar las relaciones entre China y Estados Unidos”, agregó la portavoz.

China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para retomar sus comunicaciones militares y para frenar la producción de fentanilo.