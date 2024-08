Israel mata a otro trabajador de la ONG del chef español José Andrés en un bombardeo en Gaza

Israel continúa su ofensiva en Franja de Gaza y en el marco de uno de los bombardeos que ejecuta diariamente, ha asesinado a uno de los trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK). Una Organización dirigida por el chef español José Andrés.

Ha sido la propia ONG quien ha denunciado la muerte de su trabajador de origen palestino en un bombardeo del Ejército de Israel. Un ataque que las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo en la ciudad palestina de Deir al Balá, en el centro de Franja de Gaza.

"Uno de nuestros colegas palestinos, Nadi Sallout, fue asesinado esta noche cerca de Deir al Balá, Gaza", informa la ONG mediante un comunicado en redes sociales. Denuncia la muerte de este integrante y alega que "fue un miembro de nuestro equipo de almacén desde los primeros días de nuestra respuesta en Rafah". Lo definen como "un humanitario de corazón".

La Organización del chef informa que aún continúan "conociendo los detalles de esta tragedia" pero que creen que "estaba fuera de servicio en ese momento". "Nuestros pensamientos y apoyo están con la familia de Nadi y el resto de nuestro dedicado equipo en todo el mundo mientras lamentamos esta tremenda pérdida. Actualizaremos nuestro sitio web a medida que sepamos más", sentencian.

Como "una persona humanitaria hasta la médula", la ONG deja claro que Nadi era una persona ejemplar que ha muerto incluso fuera de servicio.

Se suma a los siete trabajadores de la ONG muertos

El pasado mes de abril, Israel mató también a al menos otros siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen. Murieron también durante un bombardeo israelí mientras viajaban en su vehículo en la misma zona que ha muerto Nadi Sallout, en Deir al Balá.

Entre los fallecidos en esa ocasión, había un ciudadano británico, un polaco, un irlandés y un australiano, además del conductor palestino. En este caso, también lo anunciaba la ONG y aseguraba que se trataba de una "tragedia" y señaló que el personal humanitario "nunca debería ser un objetivo".

El chef José Andrés: "Desconsolado y afligido"

Ante la muerte de estos trabajadores en abril, el chef español se pronunció: "Perdimos a varios de nuestros hermanos y hermanas en un ataque aéreo de las FDI en Gaza. Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia WCK. Estas son personas... ángeles... Serví junto a ellos en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas, Indonesia. No son anónimos... no son anónimos. El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Tiene que dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y trabajadores humanitarios y dejar de utilizar los alimentos como arma. No se perderán más vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora".

El chef, en sus últimas apariciones, ha endurecido sus críticas y alegó que el ataque a estos trabajadores no fue un accidente: "Esto fue en un tramo de 1,5, a 1,8 kilómetros, con un convoy humanitario muy definido que tenía carteles en la parte superior, en el techo, un logotipo muy colorido del que obviamente estamos muy orgullosos", dijo. Está "muy claro quiénes somos y qué hacemos". "Los trabajadores humanitarios y los civiles nunca deberían pagar las consecuencias de la guerra. Este es un principio básico de la humanidad. En este momento, parece que esto ya no es una guerra contra el terrorismo. Parece que es una guerra contra la propia humanidad", ha asegurado.

"No se puede atacar a los trabajadores humanitarios. No se puede apuntar a los niños. No se puede luchar contra las bases de lo que debería defender la humanidad", sentenció.

