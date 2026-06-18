Irán condena a una cantante a 74 latigazos y dos años sin salir del país por actuar sin velo en un concierto publicado en YouTube

La justicia iraní ha condenado a la cantante Parastoo Ahmadi y a otras ocho personas que participaron en el denominado "Concierto Caravanserai" a una pena de 74 latigazos, además de imponerles dos años de prohibición para salir de Irán y ejercer actividades artísticas o musicales.

La sentencia ha sido dictada por el Tribunal Penal Provincial de Qom, que considera que los acusados incurrieron en un delito de "atentar contra la moral pública mediante la producción y publicación de contenido vulgar e inmoral en el ciberespacio". El fallo todavía no es firme y puede ser recurrido conforme a la legislación iraní.

Un concierto difundido en YouTube

La actuación que ha dado origen al procedimiento judicial fue grabada en diciembre de 2024 en el histórico caravasar de Dirgchin y posteriormente difundida a través del canal de YouTube de Parastoo Ahmadi.

El recital alcanzó una gran repercusión en internet. En apenas unas horas superó las 100.000 visualizaciones y, con el paso del tiempo, ha acumulado cerca de tres millones de reproducciones. Además, numerosos fragmentos del concierto comenzaron a circular por redes sociales.

Uno de los elementos que desencadenó la actuación de las autoridades fue que la cantante aparecía interpretando varias canciones sin llevar el hiyab, cuyo uso es obligatorio para las mujeres en Irán. Según la BBC, tras la publicación del vídeo se abrió una investigación contra todos los participantes y se ordenó el cierre del recinto donde se había grabado el concierto.

Antes de publicar la actuación, la propia artista dejó un mensaje en su canal de YouTube reivindicando su derecho a cantar. "Yo, Parastoo; una chica que quiere cantar para la gente que amo. Este es un derecho al que no podía renunciar", escribió.

Vinculada a las protestas de 2022

Parastoo Ahmadi es licenciada en Dirección por la Universidad de Soura y desarrolla su carrera entre la música y la interpretación. Su nombre adquirió mayor notoriedad durante las protestas registradas en Irán en 2022, cuando interpretó la canción patriótica "De la sangre de la juventud de la patria", del poeta Aref Qazvini.

En su trayectoria también figuran trabajos como la reinterpretación de la pieza folclórica "Aziz Joon" y el tema "Hirani", basado en un poema del escritor Baba Taher Arian.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.