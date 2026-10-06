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Interior prorroga 15 días más los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia

El pasado miércoles, el Gobierno de Georgia Meloni también anunció una nueva prórroga a causa de la crisis migratoria en Ceuta.

Controles en los aeropuertos

Controles en los aeropuertos EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Hasta las 24:00 horas del 22 de octubre, se mantienen los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia en fronteras interiores y marítimas, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes.

El pasado 1 de octubre, el Ministerio del Interior firmó una nueva prórroga. Se trata de la tercera desde el 8 de agosto, día que comenzaron los controles por "razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público". Sin embargo, es una decisión que llega tras decretar el Gobierno Italiano, a consecuencia de la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado mes de julio, exámenes a viajeros llegados desde España.

Desde el 8 de agosto y hasta el 7 de septiembre en España entró en vigor la orden INT/846/2026 que acordó el establecimiento temporal de los controles fronterizos con viajeros de Italia. Tres días antes de finalizar se acordó otra prorroga, y el 16 de septiembre, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska volvió a alargar los controles.

Según se detalla en el boletín, la prórroga deberá evaluarse permanentemente y quedará sin efecto antes de la fecha prevista cuando desaparezcan las amenazas que "motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas".

Italia también prorroga

El miércoles, Italia anunció una nueva extensión, la tercera, en de los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, una decisión aplicada a raíz de la crisis migratoria en Ceuta. El Ministerio del Interior italiano ha justificado su decisión por "la situación actual" en la ciudad autónoma española y "en particular por la persistencia de dificultades ya detectadas".

El comunicado explica que "el objetivo es reforzar la protección de las fronteras europeas, también como garantía de la seguridad nacional, así como prevenir y combatir posibles amenazas terroristas". El 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras y que había rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y detenido a otras seis.

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