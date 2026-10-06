Control frontera
Interior prorroga 15 días más los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia
El pasado miércoles, el Gobierno de Georgia Meloni también anunció una nueva prórroga a causa de la crisis migratoria en Ceuta.
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Hasta las 24:00 horas del 22 de octubre, se mantienen los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia en fronteras interiores y marítimas, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes.
El pasado 1 de octubre, el Ministerio del Interior firmó una nueva prórroga. Se trata de la tercera desde el 8 de agosto, día que comenzaron los controles por "razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público". Sin embargo, es una decisión que llega tras decretar el Gobierno Italiano, a consecuencia de la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado mes de julio, exámenes a viajeros llegados desde España.
Desde el 8 de agosto y hasta el 7 de septiembre en España entró en vigor la orden INT/846/2026 que acordó el establecimiento temporal de los controles fronterizos con viajeros de Italia. Tres días antes de finalizar se acordó otra prorroga, y el 16 de septiembre, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska volvió a alargar los controles.
Según se detalla en el boletín, la prórroga deberá evaluarse permanentemente y quedará sin efecto antes de la fecha prevista cuando desaparezcan las amenazas que "motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas".
Italia también prorroga
El miércoles, Italia anunció una nueva extensión, la tercera, en de los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, una decisión aplicada a raíz de la crisis migratoria en Ceuta. El Ministerio del Interior italiano ha justificado su decisión por "la situación actual" en la ciudad autónoma española y "en particular por la persistencia de dificultades ya detectadas".
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El comunicado explica que "el objetivo es reforzar la protección de las fronteras europeas, también como garantía de la seguridad nacional, así como prevenir y combatir posibles amenazas terroristas". El 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras y que había rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y detenido a otras seis.
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