Las impactantes imágenes de la separación de dos gemelas siamesas en la que solo sobrevive una

Haneen y Farah son dos gemelas palestinos que al poco de nacer han tenido que luchar una gran batalla. Estas dos hermanas siamesas han sido separadas tras una larga operación de más de 11 horas en el Abdullah Specialist Children's Hospital en Arabia.

Las gemelas estaban conectadas por el abdomen y los cirujanos han procedido a separar primero los intestinos y el hígado siguiendo por el sistema urinario y la pelvis. El Hospital ha ido informando al detalle de todo los relacionado con la intervención.

Desde el pasado 4 de enero, día en el que se acordó llevar a cabo la intervención, los especialistas informaron al padre de las pequeñas de que sólo Hannen tenía posibilidades de sobrevivir al estar formada completamente, ya que su hermana Farah no tenía ni pulmón ni corazón propio.

Durante la operación el hospital ha ido contando los pasos que realizaban los cirujanos en su cuenta de Twitter.

تم الانتهاء من عملية فصل [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#التوأم_السيامي]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#الفلسطيني]] بنجاح حيث استغرقت العملية ١٣:٣٠ ساعة. The separation surgery for the #Palestinian #conjoined_twins has been completed successfully. pic.twitter.com/mXOyxVZfgO — MNG-HA (@NGHAnews) 7 de enero de 2018

تم فصل التوأم بنجاح وبدء مرحلة الترميم للطفلة حنين.[[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#التوأم_السيامي]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#الفلسطيني]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#حنين_فرح]] The twins has been separated successfully, the reconstruction phase has started for Hanin.#Palestinian #conjoined_twins pic.twitter.com/lQmkdblSMJ — MNG-HA (@NGHAnews) 7 de enero de 2018

تم فصل عظم الحوض الخلفي ومن ثم تم الانتهاء من فصل الطرف السفلي الملتصق.[[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#التوأم_السيامي]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#الفلسطيني]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#حنين_فرح]] With separating the rear pelvic bones, the surgical team has separated the lower limb. #Palestinian #conjoined_twins pic.twitter.com/a8dyVUqJui — MNG-HA (@NGHAnews) 7 de enero de 2018

تم فصل الجهاز التناسلي والجهاز البولي ويتم الان فصل الجهة الامامية للحوض[[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#التوأم_السيامي]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#الفلسطيني]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#حنين_فرح]] The genito -urinary system has been separated, the orthopaedic team separated the pelvic frontal bone#Palestinian #conjoined_twins pic.twitter.com/SmmtTWpbqs — MNG-HA (@NGHAnews) 7 de enero de 2018

تم الانتهاء من مرحلة القطع ويتم الان فصل الكبد والامعاء.[[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#التوأم_السيامي]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#الفلسطيني]] [[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw|||#حنين_فرح]] Incision and opening phase has been completed, The bowel and liver separation phase has been started.#Palestinian #conjoined_twins pic.twitter.com/70xvUGf2mE — MNG-HA (@NGHAnews) 7 de enero de 2018