Las imágenes de miles de personas celebrando el fin del Ramadán se repiten en diferentes partes del mundo como Daca o frente al Taj Mahal

Cientos de personas participaron este sábado en una oración colectiva por el Eid al-Fitr en Daca. No es extraño que se fije en diferentes días el final del Ramadán, ya que se basa en la observación a ojo de la luna. Las celebraciones del Eid al-Fitr duran tres días, y empiezan al acabar este mes sagrado. Se trata de una de las jornadas más importantes del calendario musulmán. La festividad, que marca el final del ramadán, impulsa cada año un amplio movimiento de viajeros en el país. Miles de personas abordaron estos días trenes abarrotados para desplazarse hasta sus localidades de origen por las vacaciones de estas fechas. Según el Gobierno bangladesí, el receso comenzó el 17 de marzo y se prolongará hasta el 23. La imagen de los fieles compartiendo la oración y el final del ayuno se repite en varios puntos como frente al Taj Mahal.

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