Iceta desmiente que Sánchez se vaya a presentar a las primarias del PSOE: "No quería ni oír hablar de ello"

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha señalado durante una entrevista en El Hormiguero que "alguno quería cortar las alas" a Pedro Sánchez. Además, ha explicado que Sánchez, del que era afín, le desmintió que se quisiera presentar a las próximas primarias del PSOE porque "no quería ni oír hablar de ello".

En cuanto al Comité Federal del 1 octubre, el político catalán lo ha calificado de "triste y muy duro" con "unas discusiones que tapaban un problema político", que se resolvió de una manera que no le parece buena. Por ello, ha pedido "disculpas a la gente". En su opinión, el peor momento "con gritos y llantos" fue cuando se sacaron unas urnas para "hacer una votación secreta".

Iceta también ha explicado que es "posible" que echaran a Sánchez porque estaba negociando con Podemos y los independentistas para formar un gobierno alternativo.

"El PSOE no se ha suicidado, aunque creo que ha cometido un error y sabremos superarlo entre todos", ha señalado el político del PSC, aunque considera que "no va a ser fácil". Sobre el próximo líder, entiende que es "un puesto vacante".

"Si el PSOE cambia de criterio (sobre la abstención), que consulte a los militantes"

Sobre la posible abstención ante la investidura de Mariano Rajoy, Iceta ha pedido que "si se cambia de criterio se consulte a los militantes" y ha insistido en que se sigue en el 'no'. Del mismo modo, ha recordado que el PSC votará 'no' porque es lo que el partido decidió, al igual que hizo el PSOE, aunque cree que "este no es el camino a terceras elecciones".

En relación con el independentismo, a su juicio, "el PP les concede demasiadas excusas y pretextos", otro de los motivos por los que el PSC "no quiere aparecer al lado del PP". Asimismo, se ha posicionado en contra del referéndum unilateral que ha anunciado Carles Puigdemont para septiembre de 2017 y lo ve como "una especie de huida hacia adelante de los independentistas que no quiere ver que no hay una mayoría de catalanes detrás del independentismo".