Huelga general en Italia contra Meloni: estas son las razones

Huelga general contra Giorgia Meloni en Italia en contra de los Presupuestos Generales.

El paro en el transporte se desarrollará desde las 9.00 hasta las 13.00 horas para garantizar los derechos de los ciudadanos según el Gobierno, lo que ha provocado la rabia de los sindicatos, mientras que la huelga tampoco afectará al sector aéreo. En el sector de la Educación se han convocado ocho horas de huelga, por lo que muchos colegios y universidades permanecerán cerrados, pero otros centros abrieron a los estudiantes con regularidad.

En la Sanidad se garantizarán los servicios considerados "esenciales" aunque muchos especialistas o médicos de trabajo no acudirán a las consultas.

Las razones de la huelga

La tensión entre los sindicatos y el gobierno aumenta. Los líderes sindicales dicen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para evitar que los trabajadores y pensionados se vean perjudicados en un momento en que los precios siguen subiendo. Acusan al gobierno, que asumió el poder en octubre pasado, de complacer a sus partidarios de base con la vista puesta en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo junio. El gobierno de Italia aprobó el mes pasado un presupuesto para el próximo año con medidas por valor de alrededor de 24 mil millones de euros en recortes de impuestos y aumento del gasto, a pesar de las preocupaciones del mercado sobre las tensas finanzas públicas del país.

“Esta huelga nace para modificar, por un lado, el proyecto de presupuesto del gobierno", asegura la secretaria general de la CGIL Valle de Aosta , Vilma Gaillard. "Queremos que las propuestas unitarias de los sindicatos sean tomadas en consideración y traducidas en acciones como pasó en gobiernos anteriores". “El sector público es el más afectado por este presupuesto", denunció la dirigente.

Por otra parte, Ramira Bizzotto , secretaria general de Uil Valle d'Aosta, planteó que “esta maniobra sigue separando los mundos: público, privado, los jóvenes y la precariedad. Acentúa las desigualdades en los distintos sectores, no destina recursos a los contratos. No se recupera nada de la inflación, que hoy es de dos dígitos y supera el 20%".

"Necesitamos políticas fiscales, pero en la maniobra no hay una línea sobre evasión fiscal y recuperación de recursos. No hay nada sobre la casa, mientras aumentan los desalojos por falta de pago. No disponemos de servicios de guardería adecuados y la política salarial es un fracaso. Ni siquiera sobre la familia, de la que seguimos hablando", agregó.

Se espera que los trabajadores en huelga realicen una manifestación en la céntrica Piazza del Popolo de Roma para protestar contra el gobierno de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni .