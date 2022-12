Un hombre gana el sorteo Euromillones y acaba en la cárcel por estafar a sus amigos

Reece Casey, un joven británico de 31 años, fue agraciado en el 2019 al ganar más de 190.000 euros en el sorteo Euromillones. Sin embargo, su fortuna y buena vida se truncó al entrar en prisión por haber estafado a sus amigos para conseguir más dinero.

La gran cantidad de dinero le llevó a querer más y más, hasta el punto de malgastarlo en diversas apuestas. El afán de querer cada vez más le llevó a estafar a sus amigos y ahora, Casey está condenado a 12 meses de prisión tras haber estafado 40.000 euros a más de 25 amistades, a través de un anuncio que colgó en sus redes sociales.

Un 40% en una firma de lujo

A través de la aplicación 'Snapchat', el joven publicó una imagen donde anunciaba que tenía un descuento del 40% en varios artículos de una firma de ropa de lujo, ya que, supuestamente, un amigo trabajaba en ella.

Para no perder la oportunidad, sus amigos le pidieron varios artículos pagando por adelantado el pedido, pues al tratarse de un amigo no sospechaban de él. Entre los pedidos se encontraba una amiga que llegó a pagarle 5.000 euros para comprar productos para ella y su familia, y otra utilizó la herencia de un familiar para no desaprovechar el gran descuento.

Según recoge 'Daily Mail', la defensa del joven se ha centrado en el "remordimiento extremo" que ha mostrado tras admitir las estafas.

Cómo se juega al sorteo Euromillones

El sorteo Euromillones se celebra semanalmente, cada martes y viernes, en toda Europa. Los países que participan en él son: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza.

El bote puede llegar a un máximo de 190 millones de euros. Si pasados cuatro sorteos, no hay acertante de máxima categoría, la suma del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

Para jugar tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Cada apuesta vale 2,50 euros y para poder ser beneficiario del bote has de acertar todos los números, aunque también hay premios menores a los que puedes optar.