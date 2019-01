Un hombre se pasea desnudo por los pasillos de un avión en India

Un pasajero indio decidió pasear desnudo por los pasillos de un vuelo de la compañía Air India Express, que se dirigía desde Dubái a la ciudad de Lucknow, en el norte de la India. El hombre, de 35 años, fue retenido por el personal de cabina que lo cubrió rápidamente con una manta y le obligó a permanecer sentado durante todo el vuelo.

Según fuentes de 'Times of India', inicialmente el hombre se resistió pero el personal logró controlarlo. Según publica este periódico, los funcionarios de la aerolínea aseguran que estaba sufriendo un episodio de ansiedad fruto de un presunto hostigamiento a manos de su jefe en Dubái. No obstante, la razón exacta por la que se desnudó no está clara.