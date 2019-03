Hollande afirma que no hay supervivientes en el avión estrellado de Germanwings

En una breve comparecencia en el Elíseo, ha indicado que va a hablar con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el rey Felipe VI, "que nos visita hoy". "Quiero expresar a las familias de las víctimas toda mi solidaridad", ha añadido.

Según ha explicado, "había 148 personas a bordo -aunque después Luftansa confirmó 150-". "Las condiciones del accidente, que todavía no han sido determinadas con precisión, hacen pensar que no habría supervivientes", ha afirmado, aclarando que por el momento "no conocemos la identidad de las víctimas" si bien "es probable que haya muchas víctimas alemanas".

"Es un luto que debemos soportar, ya que es una tragedia que se ha producido en nuestro suelo", ha manifestado el mandatario, incidiendo en que también falta por ver si podría haber más afectados por el accidente, ya que se ha producido "en una zona de difícil acceso". "No se si hay viviendas afectadas, lo sabremos en las próximas horas", ha agregado.

Je veux exprimer aux familles des victimes de cet accident aérien toute ma solidarité. C'est un deuil, une tragédie.

El avión Airbus A320, que efectuaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf, se estrelló hoy en la región de los Alpes Haute Provence (sur de Francia). El primer ministro francés, Manuel Valls, confirmó el siniestro y señaló que por ahora se desconoce la causa.

El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, se desplazará inmediatamente al lugar para coordinar las labores de rescate, informó Valls, que añadió que se ha puesto en marcha una célula interministerial. Según las primeras informaciones, el avión se estrelló entre la ciudad de Digne, capital de la región, y la localidad de Barcelonette.