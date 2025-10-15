David y Fiona Payne testifican contra Julia Wandelt, la joven que fingió ser Madeleine McCann: "He tenido suficiente trauma y mi familia también"

David y Fiona Payne, la pareja que estaba de vacaciones con los McCann en Portugal en el momento que su hija Madeleine desapareció en 2007, han testificado este miércoles ante el Tribunal de la Corona de Leicester en el juicio que se celebra contra Julia Wandelt, la joven polaca que aseguró ser la niña británica, por acoso al matrimonio McCann. La joven está siendo juzgada por presuntamente acosar a los padres de Madeleine, Kate y Gerry, entre junio de 2022 y febrero de 2025, bombardeándolos con llamadas telefónicas y mensajes en los que aseguraba ser su hija y apareciendo de repente en su casa para exigir una prueba de ADN.

Según han detallado, estaban "perturbados" debido a que Wandelt llegó a contactarlos por teléfono, por Internet y hasta envió fotos, según recogen los medios 'Daily Mail' y 'BBC'. Nunca antes se habían pronunciado sobre el caso de la menor ni sobre este asunto hasta ahora ante el público.

Fiona se ha emocionado en la sala al contar cómo su hija Lily, que tenía la misma edad que Madeleine cuando desapareció, recibió más tarde mensajes de Wandelt. Afirma que estos fueron "un poco más emotivos y persuasivos" que los que le envió a ella. "Es realmente difícil. Es una joven adulta vulnerable que se ha visto afectada negativamente por la desaparición de Madeleine... Me enfadó que se la intentara manipular de esta forma", relata Payne.

David afirma que Wandelt le envió fotos y observó que la joven creía que era Madeleine realmente. Esto le hizo sentirse "sorprendido y preocupado". Además, aseguran que la acusada le mandó un mensaje en la víspera de Navidad del año pasado que decía: "Feliz Navidad, David. La verdad los hará libres a todos". En una llamada telefónica, grabada por Wandelt y reproducida en el tribunal, ella le pide que le ponga en contacto con los McCann, a lo que David responde que no está "en posición de poder ayudar". "He tenido suficiente trauma y también lo ha tenido la familia", afirma David.

Las pruebas de ADN

Según el fiscal Michael Duck, Wandelt y un cómplice elaboraron "planes extravagantes" como buscar en la basura de los McCann o robar tenedores que habían utilizado en restaurantes para intentar obtener muestras de ADN. Hasta el momento, las autoridades británicas afirman que no existe ningún vínculo entre Wandelt y la familia McCann, según pruebas de ADN ya realizadas.