Guaidó intenta recuperar su silla en la Asamblea Nacional

En Venezuela, Juan Guaidó intentará hoy recuperar su silla en la Asamblea Nacional, tomada por los chavistas. Todo después de que Luis Parra, afín a Maduro, se autoproclamara presidente de la cámara.

Parra no ha podido mostrar el acta de la sesión que confirmaría su elección como presidente de la Asamblea. Esto no le ha impedido ocupar el despacho de Juan Guaidó, quien ha asegurado que hoy acudirá a reclamar su puesto y dirigirá la sesión de esta jornada. Aunque será complicado que le permitan el paso después de que los agentes no le dejaran entrar hace dos días cuando se consumó la toma del Parlamento.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apareció en la televisión estatal poco después dando por válida la tumultuosa elección de Parra y, pese a las imágenes que mostraban a Guaidó pugnando con los guardias que le impedían acceder al recinto del Congreso, afirmó que "si Guaidó no entró fue porque no tenía los votos".

Ambos, Guaidó y Parra, convocaron a sesión parlamentaria para este martes, por lo que se espera nuevamente un escenario de confrontación en el recinto.