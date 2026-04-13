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Garat, sobre el bloqueo de Trump en el estrecho de Ormuz: "EE.UU. puede mantenerlo todo el tiempo del mundo"

El almirante retirado explica que si el bloqueo se produce fuera del estrecho "no habrá un enfrentamiento militar".

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Garat | Antena3 Noticias

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El viernes comenzaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la guerra en Oriente Medio, pero no han prosperado. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que bloqueará el paso de buques con origen o destino el territorio iraní.

Sin embargo, no ha dicho una fecha sobre su reapertura. El almirante retirado Juan Rodríguez Garat cuenta que "Estados Unidos puede mantener el bloqueo todo el tiempo del mundo".

Lo ocurrido este lunes no es de un cierre convencional, sino de una acción militar coordinada para impedir que los barcos que entren o salgan de Irán puedan navegar libremente. "Un solo portaviones tiene 5.000 hombres" explica, añadiendo que "las fuerzas navales allí desplegadas probablemente superen los 15.000 efectivos y cuentan con unos diez destructores en la zona".

Este tipo de bloqueo, al no implicar el cierre absoluto del estrecho, no se considera ilegal según el derecho internacional. Aun así, preocupa el riesgo de una posible escalada militar. Garat aclara que "si el bloqueo se hace como se debe, fuera del estrecho, y según lo planeado, no habrá un enfrentamiento militar".

Desminar la zona

Además, las fuerzas estadounidenses planean desminar el área para garantizar la seguridad de la navegación. Trump ha advertido que "cualquier iraní que nos dispare, o dispare a embarcaciones pacíficas, será destruido".

Por ahora, Estados Unidos no cuenta con el apoyo de otros aliados, y llevar a cabo esta operación en solitario es complicada. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, es el único líder europeo que ha dado un paso al frente y ha propuesto al primer ministro británico, Keir Starmer, intervenir conjuntamente en el estrecho de Ormuz.

Reino Unido confirma el bloqueo

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) ha confirmado la aplicación de "restricciones" a los puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, tras el bloqueo ordenado por Trump. Señalan que, desde las 16.00 horas de este lunes, "se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos iraníes y las zonas costeras, incluidas las ubicaciones del golfo Arábigo (Pérsico), el golfo de Omán y el mar Arábigo, al este del estrecho de Ormuz".

Unas medidas que, explican, son "sin distinción" a los buques de cualquier bandera que operen con puertos iraníes, terminales petroleras o instalaciones costeras.

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