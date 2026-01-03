Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

INCENDIO SUIZA

Identificadas las primeras cuatro víctimas del incendio mortal en Crans-Montana

La Policía suiza confirma cuatro fallecidos, todos jóvenes, mientras continúan las investigaciones sobre el origen del fuego que dejó 40 muertos en Nochevieja.

Imágenes del incendio en Crans Montana, Suiza

Identificadas las primeras cuatro víctimas del incendio mortal en Crans-Montana | Antena 3 Noticias

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

La Policía de Valais ha confirmado este sábado la identidad de las primeras cuatro víctimas mortales del devastador incendio registrado durante la celebración de Año Nuevo en la discoteca Le Constellation, situada en la conocida estación de esquí de Crans-Montana.

Se trata de dos chicas de 21 y 16 años y dos chicos de 18 y 16, todos de nacionalidad suiza, cuyos restos ya han sido entregados a sus respectivas familias.

Las autoridades han señalado que los trabajos de identificación continúan tanto para las personas fallecidas como para los numerosos heridos que dejó la tragedia.

El suceso ha conmocionado a Suiza y a buena parte de Europa por la magnitud del balance humano y por la corta edad de muchas de las víctimas.

Un balance humano devastador

El incendio, ocurrido en plena fiesta de Nochevieja, acabó con la vida de 40 personas.

Además, 119 asistentes resultaron heridos, la mayoría con quemaduras de extrema gravedad.

Según los servicios de emergencia, seis de los heridos aún no han podido ser identificados debido a la gravedad de su estado.

Ante la saturación de algunos centros sanitarios y la necesidad de tratamientos muy especializados, cerca de medio centenar de heridos están siendo trasladados progresivamente a hospitales de otros países europeos.

Traslados internacionales y cooperación sanitaria

Desde Italia, el consejero de Sanidad de Lombardía, Guido Bertolaso, ha informado del traslado inminente de una joven italiana de 15 años, Sofía, al hospital Niguarda de Milán.

La adolescente presenta quemaduras graves y será el octavo paciente italiano evacuado desde hospitales suizos en helicóptero para continuar su tratamiento.

Las causas del incendio, bajo investigación

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse originado por el uso de bengalas colocadas en botellas de champán dentro del local. Esta hipótesis está siendo analizada por los investigadores, que continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Borrell asegura que la detención de Maduro "abre una vía a la libertad" y no se podría haber efectuado "sin una colaboración interna"

borrell

Publicidad

Mundo

Fuertes explosiones sacuden Caracas en medio de la escalada de tensión con EEUU

Estados Unidos ataca Venezuela, en directo: Trump asegura que va a gobernar Venezuela y que llegarán "a donde sea necesario"

Donald Trump explica cómo fue capturado Nicolas Maduro

Donald Trump y cómo se fraguó la captura de Nicolas Maduro: "No pudo cerrar la puerta del búnker..."

Imágenes del incendio en Crans Montana, Suiza

Identificadas las primeras cuatro víctimas del incendio mortal en Crans-Montana

Gan Pampols
EEUU-VENEZUELA

Gan Pampols apunta a un pacto o una traición en la captura que sacude al entorno de Maduro

Josep Borrell aporta su visión sobre la operación militar de EEUU en Venezuela
EEUU-Venezuela

Borrell asegura que la detención de Maduro "abre una vía a la libertad" y no se podría haber efectuado "sin una colaboración interna"

Centenares de venezolanos se concentran en Sol para celebrar la detención de Maduro al grito de "y ya cayó, y ya cayó"
EEUU-VENEZUELA

Impacto y tensión entre los venezolanos en España tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La comunidad venezolana en España vive horas de incertidumbre, movilización y división tras el conocimiento del arresto de Nicolás Maduro.

La imagen de Maduro tras ser capturado
EEUU-Venezuela

Trump publica la primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado en la operación militar

Estados Unidos ha capturado a Maduro tras una oleada de ataques en Venezuela y se dispone a juzgarle por "narcoterrorismo" en Nueva York. En la imagen, el líder venezolano aparece maniatado, con auriculares y los ojos tapados.

Soldados americanos

Los 'Delta Force', la unidad de élite que ha capturado a Maduro y su mujer en una "operación quirúrgica"

Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela

Las primeras palabras de María Corina Machado: "Venezolanos, ¡llegó la hora de la libertad!"

Donald Trump

Donald Trump, tras capturar a Maduro: "Los venezolanos ya son libres, y gobernaremos el país hasta que haya una transición segura"

Publicidad