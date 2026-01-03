Identificadas las primeras cuatro víctimas del incendio mortal en Crans-Montana

La Policía de Valais ha confirmado este sábado la identidad de las primeras cuatro víctimas mortales del devastador incendio registrado durante la celebración de Año Nuevo en la discoteca Le Constellation, situada en la conocida estación de esquí de Crans-Montana.

Se trata de dos chicas de 21 y 16 años y dos chicos de 18 y 16, todos de nacionalidad suiza, cuyos restos ya han sido entregados a sus respectivas familias.

Las autoridades han señalado que los trabajos de identificación continúan tanto para las personas fallecidas como para los numerosos heridos que dejó la tragedia.

El suceso ha conmocionado a Suiza y a buena parte de Europa por la magnitud del balance humano y por la corta edad de muchas de las víctimas.

Un balance humano devastador

El incendio, ocurrido en plena fiesta de Nochevieja, acabó con la vida de 40 personas.

Además, 119 asistentes resultaron heridos, la mayoría con quemaduras de extrema gravedad.

Según los servicios de emergencia, seis de los heridos aún no han podido ser identificados debido a la gravedad de su estado.

Ante la saturación de algunos centros sanitarios y la necesidad de tratamientos muy especializados, cerca de medio centenar de heridos están siendo trasladados progresivamente a hospitales de otros países europeos.

Traslados internacionales y cooperación sanitaria

Desde Italia, el consejero de Sanidad de Lombardía, Guido Bertolaso, ha informado del traslado inminente de una joven italiana de 15 años, Sofía, al hospital Niguarda de Milán.

La adolescente presenta quemaduras graves y será el octavo paciente italiano evacuado desde hospitales suizos en helicóptero para continuar su tratamiento.

Las causas del incendio, bajo investigación

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego podría haberse originado por el uso de bengalas colocadas en botellas de champán dentro del local. Esta hipótesis está siendo analizada por los investigadores, que continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.

