Francia limita la venta de paracetamol para evitar el desabastecimiento por el coronavirus

La Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento de Francia ha limitado la venta de paracetamol en las farmacias para evitar un posible desabastacimiento, después de que el ministro de Sanidad galo, Oliver Véran, desaconsejase el uso del ibuprofeno para combatir los síntomas del coronavirus.

Se prohibe al venta por internet y se limita en farmacias

La ANSM ha asegurado que no es necesario recetar ni almacenar paracetamol en exceso pese a la actual emergencia sanitaria, pero "a fin de garantizar la disponibilidad", ha considerado necesario adoptar medidas.

Así, quienes no presenten síntomas podrán adquirir únicamente una caja, dos en el caso de que acudan con algún tipo de dolor o fiebre. La venta en Internet de medicamentos basados en paracetamol, ibuprofeno o aspirina queda suspendida.

La agencia gala ha insistido en que el consumo de antinflamatorios puede ocultar una infección y, a la larga, "agravar ciertas situaciones", si bien ha exhortado a no interrumpir el tratamiento a quienes estén consumiendo en la actualidad este tipo de medicinas.

La OMS también recomienda el paracetamol como primera opción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aclarado que aún no hay evidencias claras sobre los posibles efectivos perniciosos de los antinflamatorios, pero aún así también ha recomendado paracetamol como primera opción. Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por Covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos.