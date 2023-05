Finaliza la norma que permitía las devoluciones en caliente y EE.UU advierte: "Las fronteras no están abiertas"

El Título 42 acuñado por el expresidente Donald Trump durante su mandato llega a su fin. La norma permitía la expulsión en caliente de migrantes por motivos de salud pública en el marco de la pandemia por coronavirus. Cientos de migrantes se ha agolpado junto a los pasos fronterizos y las autoridades estadounidenses han reforzado la presencia policial.

La situación se vuelve dramática para algunos de los migrantes que tratan de cruzar al lado estadounidense. Con flotadores de playa, con bebés en maletas que llevan sobre la cabeza...

así tratan de cruzar el Río Bravo para llegar a Estados Unidos. "No he pasado una travesía tan fuerte para ahora encontrarnos con esto", decía sollozando una chica.

Personas de varios países de América del Sur tratan de cruzar el caudal del río. "Es una situación compleja, hay muchísima gente que ya está desesperada. Una venezolana estaba llorando, estaba en crisis nerviosa, precisamente porque se va acercando más la hora, se termina este Título 42 y ya muchos están en desesperación", explica el coordinador de la Cruz Roja en Matamoros, Francisco Ponce, en declaraciones recogidas por 'Efe'.

Mientras el lado estadounidense ha reforzado el despliegue policial para tratar de contener a los migrantes que cruzan el río Bravo: "Del lado americano están poniendo más malla y limpiando el terreno, precisamente por lo que creen que va a pasar".

EE.UU advierte: "Las fronteras no están abiertas"

La Administración de Joe Biden advierte: "Las fronteras no están abiertas", recordaba el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a las personas que tratarán de cruzar al país a partir de ahora.

"A partir de esta noche, la gente que llegue a la frontera sin utilizar las vías legales se considerará no apta para recibir asilo. Estamos listos para procesar y apartar de manera humana a los que no tengan base legal para permanecer en EE.UU; no se crean las mentiras de los traficantes de personas. La frontera no está abierta", añade Mayorkas, según recoge 'Efe'.

Ahora que finaliza el Título 42, la norma que se aplicará a los refugiados que entren al país será el Título 8, la norma que históricamente ha regido la migración en Estados Unidos. Esta norma prohíbe cruzar la frontera durante cinco años a aquellos que hayan sido expulsados y si lo vuelven a intentar, podrían ir a la cárcel.

La seguridad en la frontera se ha reforzado. Agentes y 1.500 militares vigilan el paso de migrantes. Además, se ha habilitado 4.500 camas para recibir a refugiados.