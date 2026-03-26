La Eurocámara aprueba el reglamento que permite los centros de migrantes en el extranjero

En Bruselas, el Parlamento Europeo ha aprobado el reglamento que permite los centros de migrantes en el extranjero. Se trata del polémico modelo que impulsó el Gobierno de Meloni, en Italia: Poder crear, en terceros países, centros para migrantes que deban ser repatriados, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.

Fue este jueves cuando el Parlamento Europeo votó a favor del reglamento de Retornos que permitirá endurecer la política migratoria. Los eurodiputados aprobaron la creación de esta nueva normativa con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La principal novedad gira en torno a esa posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a los llamados "centros de retorno" en terceros países.

De esta manera, se sigue el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo y que en 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes que actualmente están inutilizados por diversas decisiones judiciales.

En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.

Además, se exige a los migrantes "cooperar activamente" en su proceso de retorno y, si éstos no lo hicieran, podrán imponerse sanciones, desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo, hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.

También se permite la detención de migrantes teniendo en cuenta su riesgo de fuga, así como otros motivos de seguridad, con un período de internamiento que puede alargarse hasta un máximo de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarlo durante otros 12 meses si hubiera falta de cooperación o retrasos en la tramitación de la documentación.

Para aquellos migrantes considerados un riesgo para la seguridad públicao nacional, se prevé una expulsión prioritaria, y podrán ser recluidos en prisiones, separados de presos comunes, y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.

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