Gisèle Pelicot, recibida entre aplausos en el juicio por el recurso de uno de sus 51 violadores

Gisèle Pelicot ha entrado al tribunal entre ovaciones y aplausos. Al comenzar la audiencia, el presidente del tribunal se ha dirigido a ella: “¿Cómo prefiere que nos dirijamos a usted, como señora Guillou, su apellido de soltera, o señora Pelicot?“. “Señora Pelicot, que era mi apellido en el momento de los hechos”, le ha contestado ella. El presidente le ha preguntado si “quiere que se celebre a puerta cerrada”. “No, claro que no”, ha respondido.

Pelicot ha vuelto este lunes al Tribunal de Apelación de Nimes, en el sur de Francia, ya un año después del juicio a los 51 hombres acusados de violarla mientras estaba inconsciente, drogada con somníferos por su exmarido, que organizaba los actos y los filmaba. Tras el juicio, todos fueron condenados a penas de entre tres y 20 años de cárcel. 17 decidieron en un principio recurrir al fallo, pero, al final , todos acababan reconociendo los delitos, excepto uno de ellos, que decidió recurrir la sentencia.

Este último se trata de Husametin D, 44 años, casado y con hijo, y será llevado a juicio de nuevo esta misma semana. Él ya fue condenado a nueve años de cárcel por violación agravada. Sin embargo, no entró por problemas de salud. El aspecto con el que ha llegado al tribunal ha consistido en una mascarilla quirúrgica, unas gafas de sol, un gorro y una chaqueta, además de una muleta. No ha revelado su rostro hasta que se lo ha solicitado el presidente del tribunal, Christian Pasta. Cuando se le ha ofrecido la oportunidad para comentar sus acciones, ha continuado negando el delito.

Husametin D niega las acusaciones

“Nunca he violado a esta mujer, tengo el máximo respeto por ella, nunca tuve la intención”, declaró. Ante esta reacción, el público expresó su enfado con sus palabras. No obstante, sí que ha reconocido haber mantenido “relaciones sexuales” con ella en presencia de Dominique Pelicot y que él mismo ha admitido que nunca se había encontrado en una situación parecida. Sin embargo, esa escena, con una mujer completamente inerte tendida en la cama, no le impidió penetrarla en múltiples ocasiones. “Nunca supe que estaba inconsciente y drogada”, ha afirmado ante el tribunal. Husamettin D. se enfrenta a la pena máxima de 20 años de cárcel, mientras que en la primera sentencia fue condenado a nueve años.

El juicio depende ahora de cinco hombres y cuatro mujeres. Forman así el jurado popular que se ha creado este lunes, elegido entre 38 ciudadanos presentes en la sala, seleccionados aleatoriamente.

