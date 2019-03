Una estudiante estadounidense encontró a un hombre que llevaba varios días viviendo en su armario

Maddie, una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte, solía bromear con la presencia de un fantasma en su dormitorio. La joven hacía esta afirmación después de ver huellas dactilares en el baño o echar en falta prendas de ropa.

Según contó la joven en el canal estadounidense FOX, la chica escuchó ruidos que procedían del armario de su habitación. En ese momento, decidió enfrentarse al 'fantasma' de su habitación y preguntó: "¿Quién está ahí?".

Desde dentro del armario se escuchó la voz de un hombre que decía: "Oh, me llamo Drew". Maddie intentó sin éxito llamar a la Policía. El hombre que estaba escondido en el armario le explicó que no le haría daño.

El intruso le pidió a Maddie que no llamara a la policía, por lo que ella decidió contactar con su novio. Maddie ha explicado que el hombre tenía un comportamiento extraño: "Se probó mi sombrero. Fue al baño y se miró en el espejo y luego dijo: 'Eres muy bonita, "¿Puedo darte un abrazo?", aseguró ella en FOX.

Ronald Glenn Jr., portavoz del Departamento de Policía de Greensboro, ha explicado a The Washington Post que la policía arrestó a Andrew Clyde Swofford, de 30 años, poco después en una gasolinera cercana.