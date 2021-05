Estados Unidos sigue sin apoyar públicamente un alto el fuego entre israelís y palestinos

Un alto al fuego inmediato parece todavía lejano en Gaza e Israel. Se han intensificado los esfuerzos diplomáticos por conseguirlo, pero Estados Unidos continúa vetando esta posibilidad ante la ONU, ya que asegura que "hay formas más constructivas" de conseguir la desescalada del conflicto entre israelís y palestinos.

Hasta la fecha ya hay más de 200 víctimas mortales, 42 el lunes, y según la ONU, hay más de 38.000 palestinos refugiados en las escuelas de Gaza para protegerse de los incesantes ataques. Precisamente, por estos motivos, los países están haciendo un esfuerzo por pedir un alto el fuego inmediato aunque sin éxito ya que Estados Unidos continúa bloqueando la conversación.

En la llamada telefónica de hoy entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Netanyahu se había comprometido a compartir con EE.UU. toda información disponible sobre el bombardeo de este sábado contra el edificio en Gaza donde tenían sus oficinas la agencia de noticias estadounidense AP y la cadena de televisión catarí Al Jazeera. Aunque, por lo visto, la razón del ataque según declaró Israel fue que Hamás empleaba esos edificios como oficina de Inteligencia y para el desarrollo de armamento, algo que ha puesto en duda la propia agencia de noticias.

Diplomacia intensiva pero silenciosa

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, no ha querido dar ninguna explicación sobre el por qué Estados Unidos no se pronuncia sobre el alto al fuego. Tan solo ha asegurado "todas las declaraciones que se hacen buscan reducir la violencia y poner fin al conflicto sobre el terreno" en la rueda de prensa de hoy. Además, añade que "en la diplomacia hay veces en las que necesitaremos que esas conversaciones sean discretas, no vamos a informar sobre todo desde aquí. Pero ese es nuestro objetivo y el prisma a través del cual tomamos cada decisión".

Además, los periodistas han preguntado a Psaki sobre el ataque al edificio de la agencia de noticias AP, pero ha rechazado detallar si Biden ha sido informado en profundidad sobre el tema y si ha tenido acceso a informes de inteligencia israelíes que respalden la teoría de Israel al respecto.